Ένα διαμέρισμα 3ου ορόφου, επί της οδού Στέφανου Βυζαντίου στα Πατήσια, ήταν το σημείο που έκλεινα τα ραντεβού οι δύο αλλοδαπές γυναίκες – «δολώματα» με τα επίδοξα θύματα της συμμορίας των άγριων Πακιστανών ληστών προκειμένου να… ελαφρύνουν τις τσέπες τους.

Η γνωριμία γίνονταν μέσω της πλατφόρμας ΤΙΚ ΤΟΚ, με τις καλλίγραμμες Ασιάτισσες να προσκαλούν ανυποψίαστους άνδρες, που έδειχναν ενδιαφέρον γι’ αυτές στο διαδίκτυο, προκειμένου να συναντηθούν και να γνωριστούν καλύτερα για αρχή! Όποιος έκανε το λάθος και πήγαινε, τότε ξεκινούσε γι’ αυτόν ο εφιάλτης, καθώς η γυναίκα – «δόλωμα» αρχικά κλείδωνε την πόρτα του διαμερίσματος και στη συνέχεια αναλάμβαναν δράση οι άνδρες της συμμορίας.

Μόλις χαλάρωνε η ατμόσφαιρα, οι τρεις άγριοι Πακιστανοί ληστές εμφανίζονταν μπροστά στο επίδοξο θύμα τους και με την απειλή όπλου και μαχαιριών αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα, ρολόγια, κοσμήματα και ότι αντικείμενα είχε πάνω του. Στη συνέχεια, με απειλές ακόμη και για τη ζωή του κρατούσαν το θύμα στο σπίτι και τον ανάγκαζαν -πολλές φορές και χρήση βίας- να καταβάλει ακόμη μεγαλύτερο ποσό για να γλιτώσει.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός πως τα μέλη της συμμορίας, προκειμένου να αποφύγουν την σύλληψή τους από τις διωκτικές αρχές, βιντεοσκοπούσαν τα θύματα τους παρά τη θέληση εμφανίζοντας τους ψευδώς ως δράστες κλοπής.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων συνέλαβαν δύο άτομα -Πακιστανοί άνδρες ηλικίας 31 και 22 ετών- ενώ αναζητούν ακόμη έναν συνεργό τους και τις δύο καλλίγραμμες Ασιάτισσες – «δολώματα» μέσω του διαδικτύου.