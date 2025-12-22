Τον πρώτο του τίτλο για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός στις 3 Ιανουαρίου 2026 στην Κρήτη, στο Super Cup με αντίπαλο τον ΟΦΗ. Από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας των εισιτηρίων του ματς, «έφυγαν» πάνω από 2.000! Ο κόσμος του Θρύλου θα είναι για μία ακόμη φορά στο πλευρό της αγαπημένης του ομάδας και η ζήτηση των εισιτηρίων είναι τεράστια από τις πρώτες κιόλας ώρες κυκλοφορίας τους.

Υπενθυμίζεται πως αγορά εισιτηρίου για το Super Cup έχουν δικαίωμα μόνο οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας και οι κάτοχοι κάρτας φιλάθλου (απλή η συλλεκτική).

Επιπλέον, όσοι φίλαθλοι επιθυμούν να μεταβούν στην Κρήτη για τον Τελικό του Super Cup με τον ΟΦΗ, μπορούν για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους να προμηθεύονται ακτοπλοϊκά εισιτήρια για το δρομολόγιο Πειραιάς – Ηράκλειο, με αναχώρηση την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου και ώρα 21:00 και επιστροφή μετά τη λήξη του αγώνα, στην τιμή των 45 ευρώ (ΜΟΝΟ ΜΕΤΡΗΤΑ).

Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται στο Γραφείο Πληροφοριών του Σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Τρίτη 23/12: 10:00–18:00

Τετάρτη 24/12: 10:00–16:00

Σάββατο 27/12: 10:00-16:00

Κυριακή 28/12: 10:00–16:00

Δευτέρα 29/12: 10:00-18:00

Τρίτη 30/12: 10:00–18:00

Τετάρτη 31/12: 10:00–16:00

Αναλυτικά όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την αγορά εισιτηρίου του Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ ΕΔΩ.