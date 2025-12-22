Ιδιαίτερα ανήσυχος για την πορεία και την κατάσταση της οικονομίας όταν λήξει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εμφανίστηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εκφράζοντας παράλληλα φόβους για το ενδεχόμενο να προκύψουν δύσκολες καταστάσεις.

Συνομιλώντας με τους πολιτικούς συντάκτες που παρακολουθούν το ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ, κατά τη διάρκεια εορταστικού γεύματος που τους παρέθεσε το μεσημέρι στην Καισαριανή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανέφερε ότι η συζήτηση για τον προϋπολογισμό είχε μειωμένη δημοσιότητα, ενώ στην οικονομία είναι εμφανή τα ολιγοπώλια στην Υγεία, την Ενέργεια και το χρηματοπιστωτικό τομέα.

Σχετικά με το χρόνο των εκλογών, ο Νίκος Ανδρουλάκης εκτίμησε πως πλην εκτάκτου γεγονότος, ο κ. Μητσοτάκης θα αποφασίσει την προσφυγή σε εκλογές το 2027, αφού και το 2026 θα έχει ακόμη πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης να δαπανήσει. Όσο για το πολιτικό σκηνικό που τείνει να διαμορφωθεί εφόσον επιβεβαιωθούν οι φήμες για ίδρυση νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα και προκύψει το λεγόμενο «κόμμα Καρυστιανού», ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα έχουν ανεπαίσθητη επίπτωση.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επιβεβαίωσε και πάλι ότι το συνέδριο του κόμματος θα γίνει τον Μάρτιο και θα αποτελέσει πολιτικό γεγονός, ενώ δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο για φημολογούμενες προσχωρήσεις βουλευτών κι άλλων παραγόντων, στο ΠΑΣΟΚ, από τον χώρο της Κεντροαριστεράς.