«Οικονομικά δεν είμαστε καλά. Καθόλου καλά. Στις πρώτες 10 μέρες έχει τελειώσει το μηνιάτικο και εμένα μου έχουν κόψει και τη βουλευτική σύνταξη, φρόντισαν οι φίλοι μου οι Συριζαίοι, ο κ. Κατρούγκαλος», δήλωσε, μεταξύ άλλων, σήμερα στον ΣΚΑΪ ο πρώην υπουργός, Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Όπως είπε ο ίδιος, από το 2016 και μετά καταργήθηκε σε όσους δικαιούνταν να πάρουν βουλευτική σύνταξη.

«Οι σύντροφοι κάνουν όλη τη ζημιά, ο αντίπαλος σε σέβεται και λιγάκι», τόνισε ο κ. Λαφαζάνης. Μάλιστα, ερωτηθείς αν θεωρεί πως τον σέβονται περισσότερο στη ΝΔ παρά οι πρώην «δικοί» του, απάντησε καταφατικά δηλώνοντας αυτό συμβαίνει «σίγουρα στο ηγετικό επίπεδο» και πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον σέβεται 100%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας τον θεωρεί εσωτερικό εχθρό. «Και βλέπετε πως συμπεριφέρεται», σημείωσε.

«Ο Τσίπρας δεν μπορεί να ενώσει τίποτα, το βιβλίο ήταν η πολιτική του αυτοκτονία»

«Δεν μπορεί να ενώσει τίποτα πλέον ο Τσίπρας», ανέφερε ο ίδιος προσθέτοντας πως «αυτό που έκανε ήταν και η πολιτική του αυτοκτονία. Με το βιβλίο εννοώ. Το βιβλίο αυτό αντί να βοηθήσει τον Τσίπρα, βοηθάει τον Μητσοτάκη. Βλέπετε γίνεται της μουρλής σε όλο τον λεγόμενο – γιατί δεν είναι – χώρο της αντιπολίτευσης. Και εκεί κατασπαράσσονται όλοι μεταξύ τους και κατασπαράσσονται, όχι μεταξύ τους τα κόμματα, αλλά και εντός των κομμάτων».

Ο ίδιος τόνισε μεταξύ άλλων πως εκείνος ήταν που τον «άδειασε», όχι ο Τσίπρας και σημείωσε πως με όλους αυτούς που αναφέρει στο βιβλίο συνεργάστηκε. «Έπρεπε να βγει στο βιβλίο, χύνοντας δηλητήριο εναντίον τους. Μα είναι δυνατόν;», δήλωσε χαρακτηριστικά.