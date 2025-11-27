«Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;» φώναζε κατά τη σύλληψη του ο 20χρονος γιος πρώην υπουργού και ενεργού ακόμη και σήμερα πολιτικού, στους αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Κηφισιάς που τον συνέλαβαν στη Νέα Ερυθραία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη Νέα Ερυθραία, όταν αστυνομικοί της Ασφάλειας πέρασαν χειροπέδες στον 20χρονο γιο του πρώην υπουργού, μετά από καταδίωξη με μισθωμένο Ι.Χ. που οδηγούσε. Οι αστυνομικοί είχαν μεταβεί σε χώρο κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο της περιοχής, έπειτα από καταγγελία για άτομα που προκαλούσαν φθορές και πιθανή χρήση ναρκωτικών. Όταν εντόπισαν τον 20χρονο και τον 19χρονο φίλο του, εκείνοι επιβιβάστηκαν στο όχημα και τράπηκαν σε φυγή.

Ακολούθησε καταδίωξη με το ΙΧ αυτοκίνητο των νεαρών να παραβιάζει τουλάχιστον δύο πινακίδες «STOP» και να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς. Τελικά, στη συμβολή των οδών Βόρειας Ηπείρου και Σολωμού οι δύο νεαροί εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο, όμως εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, με τον 20χρονο να φωνάζει «ξέρετε ποιος είμαι εγώ;» και να αντιστέκεται.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ στον 20χρονο επιβλήθηκαν και τροχονομικές παραβάσεις. Να σημειωθεί ότι μόλις πριν από μερικές εβδομάδες είχε συλληφθεί ξανά στα βόρεια προάστια για κατοχή παράνομου σπρέι πιπεριού τότε.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη με την αυτόφωρη διαδικασία.