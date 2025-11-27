Η πρωτεύουσα της Ινδονησίας, Τζακάρτα, αναδείχθηκε ως η πιο πολυπληθής πόλη στον κόσμο, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΟΗΕ «Προοπτικές Παγκόσμιας Αστικοποίησης 2025».

Με πληθυσμό που φτάνει τα 42 εκατομμύρια κατοίκους, η Τζακάρτα ξεπερνά πλέον το Τόκιο, το οποίο κατατάσσεται στην τρίτη θέση με 33 εκατομμύρια κατοίκους. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η Ντάκα, πρωτεύουσα του Μπαγκλαντές, με 37 εκατομμύρια κατοίκους.

Η ανατροπή αυτή αποδίδεται στη νέα μεθοδολογία του ΟΗΕ, που συνδυάζει δεδομένα για τον βαθμό αστικοποίησης και ειδικούς ορισμούς για κάθε χώρα, επιτρέποντας καλύτερη διεθνή συγκρισιμότητα μεταξύ περιοχών με παρόμοια δημογραφικά και γεωχωρικά χαρακτηριστικά.

Η έκρηξη των μεγαλουπόλεων και οι προβλέψεις για το 2050

Η έκθεση καταγράφει την αύξηση των μεγαπόλεων πόλεις με πάνω από δέκα εκατομμύρια κατοίκους. Το 2025 υπάρχουν 33 τέτοιες πόλεις, από τις οποίες 19 βρίσκονται στην Ασία, ενώ μόνο το Κάιρο αντιπροσωπεύει την Αφρική στις κορυφαίες δέκα.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ, μέχρι το 2050 ο αριθμός των μεγαπόλεων θα φτάσει τις 37, με πόλεις όπως η Αντίς Αμπέμπα (Αιθιοπία), το Νταρ ες Σαλάμ (Τανζανία), το Χατζιπούρ (Ινδία) και η Κουάλα Λουμπούρ (Μαλαισία) να ξεπερνούν τα δέκα εκατομμύρια κατοίκους. Οι ειδικοί προβλέπουν επίσης ότι η Ντάκα, σήμερα στη δεύτερη θέση, θα αναρριχηθεί στην πρώτη θέση παγκοσμίως.

Η έκθεση καταγράφει συνολικές τάσεις αστικοποίησης:

Το 45% του παγκόσμιου πληθυσμού κατοικεί πλέον σε πόλεις , έναντι μόλις 20% το 1950. Οι πόλεις ορίζονται ως «πληθυσμιακά κέντρα με τουλάχιστον 50.000 κατοίκους και ελάχιστη πυκνότητα 1.500 ατόμων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο».

κατοικεί πλέον σε , έναντι μόλις 20% το 1950. Οι πόλεις ορίζονται ως «πληθυσμιακά κέντρα με τουλάχιστον 50.000 κατοίκους και ελάχιστη πυκνότητα 1.500 ατόμων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο». Στις κωμοπόλεις , με τουλάχιστον 5.000 κατοίκους και πυκνότητα 300 ατόμων/τ.χλμ., το ποσοστό μειώθηκε από 40% το 1950 σε 36% σήμερα.

, με τουλάχιστον 5.000 κατοίκους και πυκνότητα 300 ατόμων/τ.χλμ., το ποσοστό μειώθηκε από 40% το 1950 σε 36% σήμερα. Οι αγροτικές περιοχές, λιγότερο πυκνοκατοικημένες, φιλοξενούν πλέον μόνο το 19% των κατοίκων, δηλαδή το μισό σε σχέση με το 1950.

Η έκθεση του ΟΗΕ αποτελεί πηγή για τις προβλέψεις και τις αναλύσεις σχετικά με τις παγκόσμιες τάσεις αστικοποίησης, παρουσιάζοντας τον ολοένα αυξανόμενο ρόλο των μεγάλων αστικών κέντρων στον παγκόσμιο χάρτη.