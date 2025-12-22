Ο Καταλανός προπονητής στάθηκε στη σημασία που έχουν οι οικογενειακές στιγμές την περίοδο των Χριστουγέννων, ωστόσο δεν παρέλειψε να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα πειθαρχίας προς τους ποδοσφαιριστές του, ενόψει της επιστροφής τους από τις σύντομες διακοπές.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν συγκαταλεγόταν ποτέ στους πιο αυστηρούς τεχνικούς σε θέματα που αφορούν τη ζωή εκτός γηπέδου. Παρ’ όλα αυτά, με αφορμή την εορταστική περίοδο, φαίνεται πως υιοθετεί πιο αυστηρή στάση.

Μετά τη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Γουέστ Χαμ με 3-0 (20/12), ο Καταλανός έδωσε άδεια στους παίκτες του έως και τις 25 Δεκεμβρίου. Τότε θα επιστρέψουν στις προπονήσεις, προκειμένου να προετοιμαστούν για την αναμέτρηση με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στις 27/12 (14:30).

Ο Γκουαρδιόλα υπογράμμισε για ακόμη μία φορά πόσο σημαντικό είναι οι ποδοσφαιριστές να περάσουν χρόνο με τις οικογένειές τους αυτές τις ημέρες, ωστόσο φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι οι διακοπές δεν σημαίνουν χαλάρωση χωρίς όρια. Όπως αποκάλυψε, όλοι οι παίκτες ζυγίστηκαν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου και το ίδιο θα συμβεί και την ημέρα των Χριστουγέννων.

Στόχος του είναι να αποφευχθεί οποιαδήποτε αύξηση βάρους. Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως όποιος επιστρέψει από τις μίνι διακοπές με περισσότερα κιλά από τα επιτρεπτά, δεν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή για τον αγώνα του Σαββάτου.

«Όλοι ζυγίστηκαν την Παρασκευή. Θα επιστρέψουν στις 25 και θα είμαι εκεί για να ελέγξω την κατάστασή τους. Μετά από τρεις ημέρες άδειας, θέλω να δω πώς θα παρουσιαστούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, τόνισε: «Μπορούν να φάνε, αλλά πρέπει να υπάρχει έλεγχος. Πρέπει να επιλέξω παίκτες για το ματς με τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Αν κάποιος είναι τώρα σε άριστη κατάσταση αλλά επιστρέψει με τρία κιλά παραπάνω, θα μείνει στο Μάντσεστερ και δεν θα ταξιδέψει».