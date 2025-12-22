Ιδιαιτέρως σημαντική είναι η αύξηση που καταγράφεται στο κόστος του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Από 160,24 ευρώ που κόστιζε πέρυσι φέτος εκτοξεύεται στα 213,71 ευρώ.

Η αύξηση που καταγράφεται στις τιμές, όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 22/12 σε σχετικό της ρεπορτάζ η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» αποδίδεται κυρίως στις ανατιμήσεις βασικών προϊόντων, με τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις να καταγράφονται σε είδη διατροφής που δεν λείπουν από το γιορτινό τραπέζι.

Οι αυξήσεις αυτές των τιμών επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό ενόψει των Χριστουγέννων.

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις εντοπίζονται σε βασικά προϊόντα διατροφής, την ώρα που τα νοικοκυριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδά τους ενόψει των γιορτών.

Ειδικότερα, το αρνί για 8 άτομα από 59 περίπου ευρώ που κόστιζε πέρυσι φέτος κοστίζει σχεδόν 83 ευρώ ενώ η φέτα έχει παρουσιάσει 17,65% αύξηση στην τιμή της.

