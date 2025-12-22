Σταθερά πρώτη με 23,2% εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic.

Το ΠΑΣΟΚ παραμένει δεύτερο με 11,6% ενώ η Πλεύση Ελευθερίας έχει εδραιωθεί στην 3η θέση με ποσοστό 8,2%, ενώ το 21,6% συγκεντρώνουν οι αναποφάσιστοι, δείχνοντας πως 1 στους 5 ψηφοφόρους δεν έχει αποφασίσει ακόμη τι θα ψηφίσει.

Το ποσοστό των υπόλοιπων κομμάτων:

Ελληνική Λύση 6,6%

ΚΚΕ 5,0%

Φωνή Λογικής 3,7%

ΜέΡΑ25 3,3%

Κίνημα Δημοκρατίας 3,2%

ΣΥΡΙΖΑ 3,0%

ΝΙΚΗ 1,1%

Νέα Αριστερά 1,1%

Η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό (24,3%) μεταξύ των προσώπων που ξεχώρισαν περισσότερο στη δημόσια ζωή τη χρονιά που φεύγει. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου (21,1%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή θέση της στον δημόσιο πολιτικό διάλογο, ενώ τρίτος καταγράφεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης (18,4%).

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας.

Οι πολίτες ερωτώνται ποιο νέο κόμμα πιστεύουν ότι θα πήγαινε καλύτερα στις εκλογές, σε περίπτωση που ιδρυόταν είτε από τον Αλέξη Τσίπρα είτε από τη Μαρία Καρυστιανού.

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το υποθετικό κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού συγκεντρώνει 53%, υπερδιπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 23% που αποδίδεται στο αντίστοιχο του Αλέξη Τσίπρα.

Πιερρακάκης, Δένδιας και Γεωργιάδης οι πιο δραστήριοι υπουργοί της χρονιάς

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναδεικνύεται ως ο πιο δραστήριος υπουργός της χρονιάς, σύμφωνα με την αποτύπωση της κοινής γνώμης, συγκεντρώνοντας 20,5% και καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση της κατάταξης. Ακολουθεί ο Νίκος Δένδιας με 18%, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει ο Άδωνις Γεωργιάδης με 13,2%.

Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και τα συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών αναδεικνύονται ως τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς, καταλαμβάνοντας τις δύο πρώτες θέσεις με συνολικό ποσοστό άνω του 50%.

Συγκεκριμένα, στην κορυφή βρίσκεται η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ με 29,5%, αναδεικνύοντας τη βαρύτητα που αποδίδουν οι πολίτες σε ζητήματα διαχείρισης δημόσιου χρήματος και θεσμικής αξιοπιστίας. Ακολουθούν τα συλλαλητήρια για την τραγωδία των Τεμπών με 24,8%, επιβεβαιώνοντας ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό στη δημόσια συνείδηση και εξακολουθεί να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για αιτήματα λογοδοσίας.

Στην τρίτη θέση είναι οι αγροτικές κινητοποιήσεις με 13,9%