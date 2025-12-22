Βίντεο από κάμερα σώματος που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές, δείχνει τη στιγμή που ένας νεαρός άνδρας που ήταν ύποπτος για κλοπή, φέρεται να τραβά ένα όπλο και να το στρέφει εναντίον ενός αστυνομικού μέσα σε ένα Walmart, στο Οχάιο των ΗΠΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη, όταν ο 21χρονος Shane C.L. Newman και μια γυναίκα που τον συνόδευε κρατούνταν σε γραφείο στο πίσω μέρος του καταστήματος από έναν αστυνομικό, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας. Αφού προηγήθηκε σωματική έρευνα, τους ζητήθηκε να καθίσουν σε ένα μεταλλικό παγκάκι μέσα στο γραφείο.

Ωστόσο, την ώρα που ο αστυνομικός μετέδιδε μέσω ασυρμάτου τα στοιχεία τους για να επιβεβαιωθούν οι ταυτότητές τους, ο Νιούμαν φαίνεται να βάζει το χέρι του μέσα σε μία θήκη που δεν είχε εντοπίσει ο αστυνομικός κατά τη διάρκεια του ελέγχου και να βγάζει ένα πιστόλι. Στη συνέχεια ο 21χρονος φαίνεται στο βίντεο να σημαδεύει τον αστυνομικό και να προσπαθεί να τον πυροβολήσει δύο φορές, με το όπλο όμως να παθαίνει εμπλοκή, λίγο πριν πέσει πάνω του ένας υπάλληλος που κατάφερε να τον ακινητοποιήσει. Ο αστυνομικός στη συνέχεια του πέρασε χειροπέδες και κάλεσε για ενισχύσεις.

Σε δήλωσή του, ο αρχηγός της αστυνομίας του Κάντον, Τζον Γκάμπαρντ, επισήμανε, σύμφωνα με το ABC NEWS ότι το περιστατικό υπενθυμίζει τους διαρκείς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του για την προστασία και τη στήριξη της τοπικής κοινότητας.