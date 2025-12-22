Ένα από τα μεγαλύτερα χριστουγεννιάτικα δέντρα της Ευρώπης φωτίζει πλέον την Κρήτη. Το εντυπωσιακό δέντρο ύψους 45 μέτρων, βρίσκεται στον Ομαλό, στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς, σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον.

Κρητικά ΜΜΕ αναφέρονται στο δέντρο ως «το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο της Ευρώπης».

Η φωταγώγηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 18:00, δίπλα στο πάρκινγκ του φαραγγιού, προσελκύοντας επισκέπτες από ολόκληρη την Κρήτη.

Ακολούθησε χριστουγεννιάτικο πάρτι με μουσική, ψυχαγωγία και πολλές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, σύμφωνα με το patris.gr.

Το πρόγραμμα της γιορτής δημιούργησε ζεστή εορταστική ατμόσφαιρα μέσα στο μοναδικό τοπίο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς.