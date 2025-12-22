Νέες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τη φονική επίθεση των ενόπλων σε εβραϊκό φεστιβάλ στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ την περασμένη εβδομάδα βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Πατέρας και γιος έριξαν τέσσερα εκρηκτικά που δεν εξερράγησαν στην αρχή της επίθεσης, μεταξύ των οποίων και μια «βόμβα μπάλα του τένις», σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα.

Ο 24χρονος Ναβίντ Ακράμ έχει κατηγορηθεί για δεκάδες αδικήματα, μεταξύ των οποίων 15 κατηγορίες για φόνο, σε σχέση με την επίθεση κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Χάνουκα στις 14 Δεκεμβρίου. Ο Ακράμ, ο οποίος πυροβολήθηκε από την αστυνομία κατά τη διάρκεια της επίθεσης, εξήλθε από το νοσοκομείο τη Δευτέρα και μεταφέρθηκε σε φυλακή.

Ο δεύτερος φερόμενος ως δράστης, ο πατέρας του 24χρονου, Σατζίντ Ακράμ, σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με έγγραφα της αστυνομίας, οι δύο άνδρες κατέγραψαν ένα βίντεο-μανιφέστο τον Οκτώβριο, στο οποίο εμφανίζονται να κάθονται μπροστά από τη σημαία της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

The alleged father-son terrorists behind the Bondi massacre were filmed sitting in front of an Islamic State flag justifying their attack months before it occurred, according to a statement of police facts that also reveals the two men pelted bombs into the crowd of Jewish… pic.twitter.com/bS5uDrV1Fm — The Australian (@australian) December 22, 2025

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι οι Ακράμ «σχεδίασαν μεθοδικά αυτή την τρομοκρατική επίθεση για πολλούς μήνες». Βίντεο που βρέθηκαν στο τηλέφωνο του Ναβίντ έδειξαν ότι οι δύο άνδρες είχαν ως κίνητρο τη «βίαιη εξτρεμιστική ιδεολογία» που συνδέεται με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, αναφέρει το BBC.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ένα βίντεο στο οποίο οι δύο άνδρες κάθονται μπροστά από τη σημαία του Ισλαμικού Κράτους και περιγράφουν λεπτομερώς τα κίνητρά τους για την επίθεση στην παραλία του Σίδνεϊ και καταδικάζουν «τις πράξεις των Σιωνιστών», σύμφωνα με την αστυνομία. Ο Ναβίντ φαίνεται επίσης να απαγγέλλει ένα απόσπασμα από το Κοράνι στα αραβικά στο βίντεο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ένα άλλο βίντεο φέρεται να δείχνει το ζευγάρι να κάνει εκπαίδευση με πυροβόλα όπλα σε μια περιοχή που η αστυνομία πιστεύει ότι είναι στη Νέα Νότια Ουαλία τον Οκτώβριο. «Ο κατηγορούμενος και ο πατέρας του φαίνονται σε όλο το βίντεο να πυροβολούν με καραμπίνες και να κινούνται με τακτικό τρόπο», ισχυρίστηκε η αστυνομία.

Κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν την παραλία Bondi δύο ημέρες πριν την επίθεση έδειξαν επίσης τους Άκραμ να οδηγούν προς την περιοχή και να πραγματοποιούν «αναγνώριση», σύμφωνα με την αστυνομία.

«Ο κατηγορούμενος και ο πατέρας του, Σ. Ακράμ, φαίνονται να βγαίνουν από το όχημα και να περπατούν κατά μήκος της πεζογέφυρας, στην ίδια θέση όπου δύο ημέρες αργότερα πυροβόλησαν μέλη του κοινού», επισήμανε η αστυνομία.

Οι δράστες έριξαν τρεις αυτοσχέδιες βόμβες και την «βόμβα μπάλα του τένις» καθώς πλησίαζαν τη γέφυρα την ημέρα της επίθεσης, σύμφωνα με την αστυνομία, αλλά δεν εξερράγησαν, παρόλο που κρίθηκαν «λειτουργικές». Μια πέμπτη εκρηκτική συσκευή βρέθηκε αργότερα στο όχημά τους, σύμφωνα με προηγούμενη δήλωση της αστυνομίας.

Ο Ναβίντ Ακράμ, ο οποίος πυροβολήθηκε στην κοιλιά και τραυματίστηκε σοβαρά από την αστυνομία, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα.