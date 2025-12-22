Η εταιρεία που παράγει το δημοφιλές ουίσκι μπέρμπον «Jim Beam» ανακοίνωσε ότι θα διακόψει την παραγωγή στο κύριο αποστακτήριό της, στην πολιτεία Κεντάκι για όλο το 2026.

Η εταιρεία ανέφερε ότι το διάστημα διακοπής θα αξιοποιηθεί για «επενδύσεις και βελτιώσεις στον χώρο του αποστακτηρίου». «Αξιολογούμε συνεχώς τα επίπεδα παραγωγής για να ανταποκριθούμε καλύτερα στη ζήτηση των καταναλωτών και πρόσφατα συζητήσαμε με την ομάδα μας τα σχετικά μεγέθη για το 2026», πρόσθεσε η εταιρεία.

Το αποστακτήριο στο Κεντάκι, περιοχή φημισμένη για το μπέρμπον, αντιμετωπίζει αβεβαιότητα λόγω των εμπορικών πολιτικών των ΗΠΑ υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η μάρκα ανήκει στην ιαπωνική εταιρεία ποτών «Suntory Global Spirits», η οποία απασχολεί περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους στα εργοστάσιά της στο Κεντάκι. Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι οι υπόλοιπες δραστηριότητές της στην πολιτεία -συμπεριλαμβανομένου άλλου αποστακτηρίου, των εγκαταστάσεων εμφιάλωσης και αποθήκευσης- θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, ενώ το κέντρο επισκεπτών θα παραμείνει ανοιχτό.

Η Jim Beam δήλωσε ότι αξιολογεί τον τρόπο αξιοποίησης του προσωπικού κατά τη διάρκεια της διακοπής και βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με το εργατικό συνδικάτο.

Τον Οκτώβριο, η Ένωση Αποσταγματοποιών του Κεντάκι (KDA) ανέφερε ότι τα αποθέματα μπέρμπον σε αποθήκες της πολιτείας έφτασαν σε ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τα 16 εκατομμύρια βαρέλια. Σύμφωνα με την Ένωση, η φορολόγηση αυτών των βαρελιών κόστισε φέτος στους παραγωγούς περίπου 75 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το BBC.

Οι παραγωγοί στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα λόγω των δασμών από άλλες χώρες, μετά την ανακοίνωση του Τραμπ τον Απρίλιο για επιβολή δασμών σε πολλά κράτη παγκοσμίως. Η KDA επισήμανε ότι μεγάλο μέρος της επεκτατικής πολιτικής της τελευταίας δεκαετίας είχε προσανατολιστεί στην παγκόσμια ανάπτυξη και ζήτησε την «άμεση επιστροφή σε αμοιβαία, χωρίς δασμούς, εμπορική πολιτική».

Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά έχουν επίσης επηρεάσει τις πωλήσεις, με τις περισσότερες καναδικές επαρχίες να μποϊκοτάρουν τα αμερικανικά ποτά νωρίτερα μέσα στη χρονιά.