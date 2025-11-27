Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτές τις ώρες εμπράκτως η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας στο Νότιο Αιγαίο, καθώς εκτελούνται κοινές αεροπορικές ασκήσεις μεταξύ των δύο χωρών, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την αμοιβαία ικανότητα αντιμετώπισης προκλήσεων στην περιοχή.

Ειδικότερα, τα γαλλικά Rafale του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» και τα ελληνικά μαχητικά διαφόρων τύπων εκπαιδεύονται σε σενάρια που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων αεροπορικών επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας την ουσιαστική στρατηγική σχέση των δύο χωρών και τη σημασία της συνεργασίας τους για την ασφάλεια του Αιγαίου. Η συνεκπαίδευση, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συνεχιστεί αδιάλειπτα μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου, με την Αθήνα να δίνει βαρύτητα στις κοινές αυτές ασκήσεις, αφού η Πολεμική μας Αεροπορία συμμετέχει με όλα τα διαθέσιμα μέσα.

Ειδικότερα, στις αποστολές λαμβάνουν μέρος τα ελληνικά Rafale που αγοράσαμε από τη Γαλλία, τα ανανεωμένα F‑16 στην έκδοση Viper, τα επίσης γαλλικά Mirage 2000‑5, αλλά και τα ιστορικά F‑4E Phantom, καλύπτοντας έτσι όλο το εύρος των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της χώρας. Τα ελληνικά μαχητικά εντάσσονται σε διαφορετικές φάσεις των σεναρίων, ώστε να προκύψει η μεγαλύτερη δυνατή εξάσκηση και διαλειτουργικότητα με τα γαλλικά πληρώματα.

Η Γαλλία, από την πλευρά της, δεν περιορίζεται μόνο στα Rafale που επιχειρούν από το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ». Έχει ενεργοποιήσει και τα Mirage‑2000D, τα οποία έχουν ρόλο κρούσης και αποτελούν τη συμβατική εκδοχή των Mirage‑2000N που είναι συνδεδεμένα με αποστολές πυρηνικής κρούσης. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη, μαζί με ελληνικά μαχητικά διαφορετικών τύπων, συμμετέχουν και σε εναέριους ανεφοδιασμούς σε περιοχή νοτίως της Πελοποννήσου.

Οι δύο αεροπορίες επιχειρούν σε τέσσερις περιοχές που έχουν δεσμευτεί ανάμεσα στην Κρήτη, τη Σαντορίνη, την Αστυπάλαια και την Κάρπαθο. Στα σενάρια περιλαμβάνονται και πτήσεις γύρω από μικρές βραχονησίδες, όπως τα Διβούνια και το Καμηλονήσι. Η επιλογή αυτών των σημείων δεν είναι τυχαία, καθώς προσφέρουν ένα απαιτητικό περιβάλλον επιχειρήσεων αλλά και μια σαφή υπενθύμιση της ανάγκης για διαρκή επιτήρηση. Στις δε δύο βραχονησίδες κατά το παρελθόν είχαν καταγραφεί τουρκικές υπερπτήσεις. Παράλληλα, το προσεχές Σαββατοκύριακο 29 και 30 του μηνός, πρόκειται να ενεργοποιηθεί και το πεδίο βολής στο Μυρτώο. Εκεί η Γαλλική Ναυτική Αεροπορία θα πραγματοποιήσει άσκηση βομβαρδισμού με πραγματικά πυρά, κάτι που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στο συνολικό πλαίσιο της συνεργασίας.

Όπως τονίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Ελλάδα και Γαλλία επιδιώκουν με κάθε ευκαιρία να στέλνουν ισχυρά μηνύματα για την εμβάθυνση της στρατηγικής τους συνεργασίας, σε πολιτικό, διπλωματικό και αμυντικό επίπεδο. Ένα πρόσφατο παράδειγμα ήταν η τελετή που πραγματοποιήθηκε στη γαλλική πρεσβεία στην Αθήνα, όπου ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτρης Χούπης, τιμήθηκε με τον υψηλό τίτλο του «Ταξιάρχη της Λεγεώνας της Τιμής» (Commandeur dans l’ordre de la Légion d’honneur), αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Όπως ανέφερε τότε χαρακτηριστικά: «Το μετάλλιο αυτό δεν συνιστά προσωπική ανταμοιβή, αλλά ζώσα υπόμνηση της ελληνογαλλικής συμμαχίας, των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των Ενόπλων μας Δυνάμεων και των κοινών ιδανικών που διαχρονικά μας ενώνουν». Στην ίδια εκδήλωση, η Γαλλίδα πρέσβης Laurence Auer υπερθεμάτισε για τις σταθερές σχέσεις Αθήνας – Παρισιού και τόνισε ότι η Γαλλία βρίσκεται εμπράκτως δίπλα στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας τη χώρα σε κάθε πρόκληση και ασφάλεια στην περιοχή.