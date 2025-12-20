Το αυτογκόλ του Ιβάνοφ στο 22ο λεπτό ήταν αρκετό για τον Άρη, ο οποίος επέστρεψε στα τρίποντα με το 1-0 επί του Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας, για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ήταν ένας αγώνας που ήθελαν πολύ, για διαφορετικούς λόγους, τη νίκη, με το πρώτο 20λεπτο να μην έχει κάποια μεγάλη φάση. Αμέσως μετά, ήρθε το γκολ ή μάλλον, για το θέσουμε πιο σωστά, το αυτογκόλ που έκρινε τα πάντα. Στο 22′ ο Μόντσου έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Ιβάνοφ στην προσπάθειά του να απομακρύνει τη μπάλα την έστειλε στα δίχτυα του Παπαδόπουλου.

Έτσι έγινε το 0-1 και από εκεί και πέρα δεν υπήρξε κάποια καλή στιγμή στο πρώτο ημίχρονο, με τον Κρις Κόουλμαν να κάνει δύο αλλαγές για τους γηπεδούχους με την έναρξη του δεύτερου. Οι Μπαρτόλο και Μουνιόρ ήταν αυτοί που μπήκαν και ο πρώτος ήταν αρκετά δραστήριος και στο 59′ είχε μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση καθώς βγήκε τετ α τετ αλλά ο Αθανασιάδης απέκρουσε.

Στο 68′ ο Μπαρτόλο προσπάθησε ξανά, αυτή τη φορά με μακρινό σουτ, αλλά ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων αντέδρασε ξανά σωστά και κράτησε το 0-1, με τον Αστέρα να προσπαθεί να πιέσει περισσότερο. Οι Αρκάδες ήταν στην επίθεση και έψαχναν τον τρόπο για να φτάσουν στην ισοφάριση, είχαν όμως απέναντί του έναν τερματοφύλακα που ήταν σε εξαιρετική μέρα.

Ο Αθανασιάδης έκανε εντυπωσιακή επέμβαση στο 88′ στο διαγώνιο σουτ του Καλτσά και το 0-1 έμεινε μέχρι το τέλος, με τον Άρη να επιστρέφει στις νίκες μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ και την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, ενώ ο Αστέρας δεν κατάφερε να αυξήσει τη διαφορά από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Αστέρας Τρίπολης (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι (75′ Τζανδάρης), Αλάγκμπε (46′ Μπαρτόλο), Εμμανουηλίδης (75′ Τζοακίνι), Μεντιέτα (46′ Μουνιόθ), Κετού (57′ Καλτσάς), Μακέντα.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φρίντεκ, Τεχέρο, Ροζ, Άλβαρο, Παναγίδης (76′ Ροντρίγκες), Μόντσου, Μορουτσάν (76′ Μαμαντού), Γαλανόπουλoς, Πέρεθ (82′ Γιαννιώτας), Μορόν.