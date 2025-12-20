Ο εκτιμητής λιρών, κ. Χρήστος Πουλόγλου, δήλωσε ότι «οι ιδιώτες εκμεταλλεύονται την τιμή και πουλάνε για να διαθέσουν αυτά τα κεφάλαια σε κάτι διαφορετικό».

Την ανοδική της δυναμική διατηρεί η χρυσή λίρα, με την τιμή πώλησης να φτάνει πλέον τα 1.000 ευρώ, γεγονός που εντείνει το ενδιαφέρον αγοραστών και πωλητών. Την ίδια πορεία ακολουθεί και το ασήμι.

Σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά, ο εκτιμητής λιρών κ. Χρήστος Πουλόγλου ανέφερε στο ertnews: «Ένας χαμός πάλι αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε. Αλλά δεν είναι μόνο η χρυσή λίρα. Είναι και το ασήμι, το οποίο κάνει ένα εντυπωσιακό ράλι για το 2025. Τη χρυσή λίρα, αυτή τη στιγμή, η τράπεζα την αγοράζει στα 840 ευρώ και την πουλάει περίπου στα 1.000 ευρώ».

Η νέα άνοδος επιβεβαιώνει ότι η λίρα έχει αφήσει πίσω της προηγούμενα ρεκόρ. «Έχει ξεπεράσει προηγούμενα επίπεδα που είχε φτάσει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, αλλά συνεχίζει την άνοδο. Έχει σταθεροποιηθεί και η τιμή φαίνεται ότι θα είναι μόνο προς τα πάνω», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Πουλόγλου, «οι ιδιώτες εκμεταλλεύονται την τιμή και πουλάνε για να διαθέσουν αυτά τα κεφάλαια σε κάτι διαφορετικό. Μπορεί κάποιος να θέλει να αγοράσει αυτοκίνητο, να κάνει μια ανακαίνιση ή να επενδύσει σε ακίνητο».

Παράλληλα, υπάρχει και επενδυτικό ενδιαφέρον από όσους είχαν αγοράσει σε χαμηλότερα επίπεδα. «Πολλοί έχουν αγοράσει πιο φθηνά και τώρα θέλουν να εξαργυρώσουν το κέρδος τους, γιατί η άνοδος ήταν πολύ απότομη από τον Οκτώβριο και μετά», επεσήμανε ο ίδιος.

Όσον αφορά το αν είναι η κατάλληλη στιγμή για πώληση ή αναμονή, η απάντηση είναι επιφυλακτική: «Δεν το ξέρει κανείς. Είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Αν πέσει, αγοράζουμε πιο φθηνά. Αν ανέβει, αγοράζουμε πιο ακριβά και φτιάχνουμε έναν μέσο όρο. Αν όμως βλέπεις ότι η τιμή είναι ψηλά και σε εξυπηρετεί, καλό είναι να πουλήσεις».

Παρά τις υψηλές τιμές, το έθιμο των γιορτών δεν έχει εγκαταλειφθεί. «Ανάλογα με τα οικονομικά του καθενός. Μπορεί κάποιος να πάρει μικρότερα νομίσματα ή ασήμι. Αυτή τη στιγμή η ουγγιά ασημιού είναι περίπου 70 ευρώ λιανική και το κιλό γύρω στα 1.840 ευρώ. Το ασήμι έχει αύξηση περίπου 120% μέσα στο 2025», εξήγησε ο κ. Πουλόγλου.