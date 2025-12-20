Τα περιστατικά βίας με πρωταγωνιστές έφηβα κορίτσια που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας τον τελευταίο καιρό είναι πολλά. Η εκπομπή του Mega «Εξελίξεις Τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη συγκέντρωσε όλα τα περιστατικά που συνέβησαν το τελευταίο διάστημα.

Πάτρα 15 Σεπτεμβρίου

Στην Πάτρα, στις αρχές της σχολικής χρονιάς, τον Σεπτέμβριο, 4 ανήλικες προσέγγισαν μπροστά στο γυμνάσιο 13χρονη μαθήτρια. Την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, την απείλησαν και την εξύβρισαν ενώ βιντεοσκοπούσαν με κινητό τηλέφωνο τις πράξεις τους.

Περιστέρι 12 Νοεμβρίου

Στο Περιστέρι, στις 12 Νοεμβρίου συνέβη ένα ιδιαίτερα βίαιο περιστατικό με θύμα μια 13χρονη μαθήτρια. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και διαδόθηκε ευρέως στο διαδίκτυο.

Μία μαθήτρια της πρώτης τάξης του Γυμνασίου δέχθηκε επίθεση από συνομήλική της. Την ίδια στιγμή, άλλες ανήλικες βρίσκονταν γύρω τους, παρακολουθούσαν το περιστατικό χλευάζοντας και το κατέγραφαν με τα κινητά τους. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αφορμή στάθηκε ένα αγόρι.

Θεσσαλονίκη 14 Νοεμβρίου

Δύο μέρες αργότερα, στις 14 Νοεμβρίου στο πάρκο της οδού Νυμφαίου στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης 6 κορίτσια, 13-14 ετών, επιτέθηκαν σε 2 κορίτσια 13 ετών.

Τα δύο 13χρονα κορίτσια που χτυπήθηκαν κατήγγειλαν τον ξυλοδαρμό, και έπειτα από έρευνες, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου, έξι από τα επτά κορίτσια.

Άμεσα συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι.

Κυψέλη 15 Δεκεμβρίου

Στις 15 Δεκεμβρίου ένα αδιανόητο περιστατικό ήρθε να προστεθεί σε μία μακρά λίστα κρουσμάτων ακραίας βίας μεταξύ ανηλίκων.

Ένα κορίτσι μόλις 14 ετών έπεσε θύμα επίθεσης με μαχαίρι από μια 16χρονη στο γυμνάσιό τους στην Κυψέλη, με αποτέλεσμα η 16χρονη να συλληφθεί και να προφυλακιστεί, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Πρόκειται για μια περίπτωση που μας προβληματίζει ιδιαίτερα γιατί αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η 16χρονη είχε εκδηλώσει παραβατική και επιθετική συμπεριφορά.

Στο παρελθόν φέρεται να είχε βάλει φωτιά σε κάδο μέσα στο σχολείο και να απειλούσε καθηγητές. Το 16χρονο κορίτσι, πήγε να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή μόνο του, χωρίς τους γονείς του.

Αγία Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου

Πριν από τρεις μέρες δύο 13χρονες χτύπησαν στο πρόσωπο συνομήλική τους, την πήγαν στο πίσω μέρος του σχολείου, την έσπρωξαν ρίχνοντάς την στο πεζούλι και εκεί συνέχιζαν να την βρίζουν.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της μιας ενώ αναζητείται η δεύτερη. Μάλιστα, η ανήλικη που συνελήφθη είχε εμπλακεί και σε άλλο παρόμοιο περιστατικό πριν από λίγο καιρό.

Συγκεκριμένα, είχε εξαναγκάσει ένα κορίτσι να γονατίσει μπροστά της και στη συνέχεια την χαστούκισε, ενώ παράλληλα την βιντεοσκοπούσε.