Ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε με 2-0 την ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο γυναικών, σε ένα ματς στο οποίο υπήρξε μεγάλη ένταση στο δεύτερο ημίχρονο, με τις παίκτριες των δύο ομάδων να έρχονται στα χέρια.

Συγκεκριμένα, στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Αστέρα να είναι ήδη μπροστά με 2-0, η κατάσταση λίγο έλειψε να ξεφύγει εντελώς καθώς υπήρξε μεγάλη ένταση στον πάγκο των γηπεδούχων με παίκτριες της Ένωσης.

Τα νεύρα δεν άργησαν να κάνουν την εμφάνισή τους και οι παίκτριες ήρθαν στα χέρια ενώ στον όλο χαμό πήραν μέρος και όσοι ήταν στον πάγκο, για να επανέλθει τελικά η ηρεμία λίγο αργότερα.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στο ποδόσφαιρο γυναικών καθώς τον Νοέμβριο είχαμε ίδιες εικόνες και στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό.