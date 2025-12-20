Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και αρκετοί είναι οι πολίτες που ετοιμάζουν ήδη τις βαλίτσες τους για να περάσουν τις γιορτές σε κάποιο όμορφο μέρος της Ελλάδας.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την ωραιότερη γιορτή του χρόνου και οι ξενοδόχοι είναι αισιόδοξοι, καθώς οι πληρότητες αγγίζουν ήδη το 90%.

Αράχωβα, Καρπενήσι, Τρίκαλα, Ζαγοροχώρια: εκδρομείς σπεύδουν να κλείσουν το ιδανικό κατάλυμα για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές με σκοπό να ξεφύγουν από την καθημερινότητα.

Οι αγρότες μπορεί να μην θέλουν να γίνουν εμπόδιο στις διακοπές των Ελλήνων και των Ελληνίδων, όμως το άγχος των εκδρομέων φαίνεται πως παραμένει.

Παρά τις πρώιμες ακυρώσεις, το Πήλιο και τα γύρω χωριά κρατούν σθεναρά και οι ξενοδόχοι ευελπιστούν να μην χάσουν τη σεζόν από τις αγροτικές κινητοποιήσεις με τιμές που κυμαίνονται από 80 έως 140 ευρώ το δίκλινο με πρωινό.

Και η Ονειρούπολη στη Δράμα αποτελεί τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο προορισμό, προσελκύοντας κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από όλη τη χώρα. Η πόλη μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό, χιονισμένο κόσμο που μοιάζει να έχει βγει από παραμύθι.

Με υψηλή πληρότητα θα κυλήσει για τα ξενοδοχεία η περίοδος των γιορτών και στη Δημητσάνα. Από 80€ με πρωινό ξεκινά η διαμονή για ένα ζευγάρι, ενώ για μία τετραμελή οικογένεια από 140€ τη βραδιά. Η Βυτίνα με το Μαύρο Δάσος, αλλά και η Στεμνίτσα με τα παραδοσιακά εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας δημιουργούν μια από τις πιο αυθεντικές γιορτινές εμπειρίες της Πελοποννήσου.

Υψηλά στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών και οι προορισμοί που διαθέτουν χιονοδρομικά κέντρα. Τα Καλάβρυτα γίνονται εξαιρετικά δημοφιλή, με το Μέγα Σπήλαιο και τη γραφική βόλτα με τον Οδοντωτό να αποτελούν σταθερές αξίες.

Με πληθωρική φύση και γραφικά σοκάκια, τα χωριά της Ελλάδας αναμένεται να αποτελέσουν και φέτος πόλο έλξης των επισκεπτών. Παρά τις υψηλές πληρότητες στους δημοφιλείς προορισμούς, κρατήσεις γίνονται και την τελευταία στιγμή, ενώ υπάρχουν αμέτρητες επιλογές για τους πολίτες που θα επιλέξουν να μην εγκαταλείψουν το κλεινόν άστυ.