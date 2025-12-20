Η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου πλησιάζει, οι ομάδες καταστρώνουν τα πλάνα τους και στον Παναθηναϊκό προτάθηκε ο Ματίας Γένσεν της Μπρέντφορντ, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αποφασίζει αν θα γίνει ή όχι κίνηση για την απόκτησή του.

Οι «πράσινοι» αναμένεται να κάνουν σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ τους στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο και εξετάζουν τις περιπτώσεις διαφόρων παικτών, με τον 29χρονο Δανό χαφ να είναι ανάμεσα σε αυτούς, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Γένσεν, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε και σε Νόρτζελαντ και Θέλτα, έχει συμβόλαιο με τη Μπρέντφορντ μέχρι το καλοκαίρι του 2026, σε αυτό όμως προβλέπεται οψιόν ανανέωσής του μέχρι το 2027 και προς το παρόν δεν έχει αποφασιστεί αν θα γίνει ή όχι χρήση της.

Διεθνής με την εθνική ομάδα της Δανίας, ο 29χρονος μέσος προτάθηκε στον Παναθηναϊκό και ο Μπενίτεθ θα είναι αυτός που θα αποφασίσει αν πρέπει ή όχι να γίνει προσπάθεια για την απόκτησή του.

Ο Γένσεν μετράει 17 συμμετοχές φέτος με τη Μπρέντφορντ ενώ συνολικά έχει 250 σε όλες τις διοργανώσεις, με 15 γκολ και 30 ασίστ.