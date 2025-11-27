Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Φιορεντίνα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League και ο Μάρκο Νίκολιτς παρατάσσει την ομάδα του με μοναδικό προωθημένο τον Γιόβιτς.

Η Ένωση έχει 4 βαθμούς μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές και είναι στο -2 από τους «βιόλα», οι οποίοι δεν τα πάνε καθόλου καλά στη Serie A καθώς βρίσκονται στην τελευταία θέση μετά τις πρώτες 12 αγωνιστικές.

Όπως και να έχει, το παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο για τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι θέλουν τη νίκη που θα τους φέρει ακόμη πιο κοντά στην πρόκριση και ο Νίκολιτς επέλεξε την εξής 11άδα: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Περέιρα, Μαρίν, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς.

Στον πάγκο της ΑΕΚ είναι οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Μάνταλος, Βίντα, Πένραϊς, Κοσίδης, Χρυσόπουλος και Ζίνι.