Η μητέρα του 6χρονου μαθητή από το Λουτράκι μίλησε μετά τις καταγγελίες της δασκάλας, η οποία υποστήριξε ότι το παιδί τη θώπευσε. Η οικογένεια, ωστόσο, απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς και επιμένει πως το παιδί απλώς τη σκούντηξε για να του δώσει σημασία.

Η μητέρα τόνισε ότι μαζί με τον σύζυγό της έχουν αποφασίσει να κρατήσουν χαμηλούς τόνους από την πρώτη στιγμή, ώστε το παιδί να μην αντιληφθεί τίποτα. Σύμφωνα με την ίδια, η δασκάλα πρώτα απευθύνθηκε στον διευθυντή του σχολείου μιλώντας για «θωπεία» και στη συνέχεια μετέβη στο αστυνομικό τμήμα, όπου υπήρξε και έντονος διάλογος μεταξύ της ίδιας και της μητέρας.

Η μητέρα ευχαρίστησε τον κόσμο που στηρίζει το παιδί, ζητώντας ταυτόχρονα από όλους διακριτικότητα: «Είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε για το θέμα του παιδιού μας. Η συγκεκριμένη κυρία ισχυρίστηκε και στο σχολείο αλλά και στο αστυνομικό τμήμα αυτά που ισχυρίστηκε και πιστεύει. Από εκεί και πέρα, η δική μας στάση απέναντι σε όλο αυτό είναι διακριτική και έτσι ακριβώς επιθυμούμε να συνεχίσουμε», δήλωσε.

Η οικογένεια επιμένει πως το παιδί δεν έκανε κάτι επιλήψιμο, αλλά απλώς προσπάθησε να τραβήξει την προσοχή της δασκάλας.