Κάθε χρόνο, η Black Friday επιστρέφει σαν μια μικρή τεχνολογική γιορτή. Η στιγμή που όλοι ψάχνουμε την ιδανική ευκαιρία για να αναβαθμίσουμε τη ζωή μας. Κι αν κάτι κυριαρχεί πια σε αυτή την αναζήτηση, είναι η ανάγκη να κάνουμε το σπίτι μας πιο smart, πιο άνετο, πιο συνδεδεμένο. Από συσκευές που απλοποιούν την καθημερινότητα μέχρι λύσεις που εξοικονομούν χρόνο και ενέργεια, η Black Friday είναι το τέλειο timing για να χτίσουμε ένα πραγματικά έξυπνο οικοσύστημα γύρω μας.

Φέτος, δύσκολα θα βρεις μια τόσο ολοκληρωμένη και στοχευμένη πρόταση όσο αυτή της Xiaomi – με προσφορές που σε βάζουν εύκολα και οικονομικά στον κόσμο του smart living. Σε μια περίοδο όπου οι περισσότεροι αναζητούν τις πιο «έξυπνες» αγορές της χρονιάς, η Xiaomi παρουσιάζει έναν ολοκληρωμένο κατάλογο Black Friday προσφορών που δεν αφορά μόνο όσους θέλουν ένα νέο smartphone, αλλά και όσους επιδιώκουν να χτίσουν – κομμάτι κομμάτι – ένα πλήρως συνδεδεμένο οικοσύστημα στο σπίτι τους.

Με συσκευές που συνεργάζονται μεταξύ τους, λειτουργίες που απλοποιούν την καθημερινότητα και τιμές που κάνουν αυτή τη μετάβαση πιο προσιτή από ποτέ, η εμπειρία του smart living γίνεται πιο προσιτή, πιο ολοκληρωμένη και πιο εντυπωσιακή από κάθε άλλη χρονιά.

Η φετινή Black Friday, λοιπόν, είναι η ιδανική στιγμή για να κάνεις τη μεγάλη αναβάθμιση. Και τα σημαντικότερα προϊόντα που ξεχωρίζουν είναι αυτά που ακολουθούν.

Xiaomi 15T Pro: Το κινητό που απογειώνει την εμπειρία

Το Xiaomi 15T Pro αποτελεί μία από τις πιο εντυπωσιακές Black Friday ευκαιρίες με τιμή από 899,90 ευρώ στα 699,90 ευρώ. Πρόκειται για μια συσκευή που δεν στοχεύει απλώς να αναβαθμίσει την καθημερινότητά σου, αλλά να γίνει το κεντρικό εργαλείο του smart οικοσυστήματός σου. Με την υπογραφή της Leica στο σύστημα κάμερας, οθόνη υψηλής ποιότητας και επιδόσεις που ανήκουν στην επόμενη γενιά, το Xiaomi 15T Pro λειτουργεί σαν ο πραγματικός «εγκέφαλος» του σπιτιού σου.

Η φωτογραφική του υπεροχή βασίζεται σε έναν Leica 115mm τηλεφακό με οπτικό ζουμ x5, σε συνδυασμό με την Leica 23mm κεντρική κάμερα 50MP και τον υπερευρυγώνιο φακό 12MP. Η μεγάλη οθόνη 6,83″ στα 144Hz με προστασία ματιών και Corning® Gorilla® Glass 7i χαρίζει κορυφαία ανθεκτικότητα και ομαλότητα, ενώ η μπαταρία 5500mAh με 90W HyperCharge και 50W Wireless HyperCharge εξασφαλίζει ότι η συσκευή φορτίζει γρήγορα και παραμένει έτοιμη για χρήση όλη μέρα.

Στο εσωτερικό του βρίσκεται ο πανίσχυρος MediaTek Dimensity 9400-Ultra, που προσφέρει απόλυτη σταθερότητα σε multitasking, gaming και απαιτητικές εφαρμογές. Με την πιστοποίηση IP68, το 15T Pro αντέχει στο νερό και τη σκόνη, ενώ τα ultra-λεπτά bezels δημιουργούν μια immersive εμπειρία προβολής που δίνει premium χαρακτήρα σε κάθε χρήση.

Εξίσου σημαντικό είναι πως η συσκευή ενσωματώνει όλες τις προηγμένες δυνατότητες HyperAI – από AI Writing και AI Speech Recognition μέχρι AI Interpreter και AI Dynamic Wallpapers – με εξαιρετική απόδοση και στα ελληνικά αλλά και το πλήρες οικοσύστημα της Google με το Gemini AI και τη λειτουργία Circle to Search. Έτσι, το smartphone μετατρέπεται σε ένα πραγματικό AI hub, έναν βοηθό που βρίσκεται ένα βήμα μπροστά από τις ανάγκες σου.

Για να ολοκληρωθεί η εμπειρία, η Xiaomi προσφέρει και ένα πακέτο σημαντικών προνομίων: τρεις μήνες YouTube Premium δωρεάν, τρεις μήνες Google AI Pro για αναβαθμισμένη παραγωγικότητα, τέσσερις μήνες Spotify Premium για απεριόριστη μουσική, και δωρεάν αντικατάσταση οθόνης για έξι μήνες, ώστε να χρησιμοποιείς άφοβα τη νέα σου συσκευή.

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Επιδόσεις Pro σε τιμή Black Friday

Από 549,90 ευρώ στα 399,90 ευρώ, το Redmi Note 14 Pro+ 5G ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο εντυπωσιακά value-for-money smartphones της φετινής Black Friday. Είναι μια συσκευή σχεδιασμένη για να προσφέρει πολλά περισσότερα από την κατηγορία τιμής της: επαγγελματικές δυνατότητες φωτογράφισης, γρήγορη απόκριση σε όλες τις εφαρμογές και φόρτιση που γίνεται πραγματικά σε χρόνο μηδέν. Για όσους θέλουν μια αναβαθμισμένη εμπειρία χωρίς να ανέβουν στο budget μιας ναυαρχίδας, το Redmi Note 14 Pro+ 5G είναι η πιο ολοκληρωμένη και ισορροπημένη επιλογή.

Η κάμερα των 200MP με ΑΙ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της συσκευής, προσφέροντας κορυφαία ευκρίνεια και δυναμικό εύρος, ιδανική τόσο για φωτογραφίες ημέρας όσο και για απαιτητικές νυχτερινές λήψεις. Η μεγάλη μπαταρία 5110mAh σε συνδυασμό με την τεχνολογία 120W HyperCharge σημαίνει ότι το κινητό φορτίζει από 0 στο 100% σε ελάχιστα λεπτά, ενώ ο Snapdragon® 7s Gen 3 εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία ακόμη και σε απαιτητικό multitasking.

Η ανθεκτικότητα είναι άλλο ένα σημαντικό σημείο: η πιστοποίηση IP68 προστατεύει τη συσκευή από νερό και σκόνη, ενώ το Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 δίνει υψηλή προστασία απέναντι σε χτυπήματα και γρατζουνιές. Η AMOLED 1.5K οθόνη στα 120Hz ολοκληρώνει την εμπειρία με ζωντανά χρώματα, υψηλή φωτεινότητα και εξαιρετική ομαλότητα στην κύλιση και το gaming – χαρακτηριστικά που συναντάς κυρίως σε πιο ακριβές κατηγορίες.

Και επειδή η οικογένεια Redmi Note 14 Pro έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες χρηστών, περιλαμβάνει και άλλα Pro μοντέλα με διαφορετικές προδιαγραφές και τιμές.

Mijia Air Conditioner Pro Eco: Το κλιματιστικό που μαθαίνει τις ανάγκες σου

Ξεκινώντας από 349 ευρώ, το Mijia Air Conditioner Pro Eco είναι από τα πιο «έξυπνα» Black Friday deals. Σχεδιασμένο για να προσαρμόζεται στις συνήθειες του χρήστη και να λειτουργεί αρμονικά μέσα στο οικοσύστημα του Xiaomi Home App, προσφέρει έλεγχο από οπουδήποτε – είτε βρίσκεσαι στον καναπέ είτε εκτός σπιτιού. Με ένα άγγιγμα μπορείς να ρυθμίζεις θερμοκρασία, χρονοδιακόπτες, προγράμματα λειτουργίας ή να το εντάξεις σε αυτοματισμούς μαζί με άλλες συσκευές του σπιτιού.

Όσο για την απόδοσή του; Ψύξη μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα και θέρμανση σε 60 δευτερόλεπτα , για χώρους που φτάνουν στην ιδανική θερμοκρασία σχεδόν αμέσως. Παρά την ισχυρή λειτουργία του, το Mijia Air Conditioner Pro Eco παραμένει εντυπωσιακά αθόρυβο, κάτι που το καθιστά ιδανικό για υπνοδωμάτια, παιδικά δωμάτια ή για όσους ζητούν πραγματικά ήρεμη λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το στοιχείο, όμως, που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η Mijia AI λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία αναλύει τις συνθήκες του χώρου και προσαρμόζει τη λειτουργία του κλιματιστικού για να μειώνει την κατανάλωση – με δυνατότητα εξοικονόμησης έως 27%. Αυτό, σε συνδυασμό με την κορυφαία ενεργειακή κλάση A+++ τόσο στην ψύξη όσο και στη θέρμανση, το κατατάσσει σε μία από τις πιο αποδοτικές επιλογές της αγοράς, ειδικά για όσους θέλουν οικονομία χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση.

Η Xiaomi προσφέρει δύο εκδόσεις (Mijia Air Conditioner Pro Eco 9.000BTU και Mijia Air Conditioner Pro Eco 12.000BTU).

Redmi Buds 6 Pro: Ο πιο καθαρός ήχος της κατηγορίας

Από 89,90 ευρώ στα 59,90 ευρώ, τα Redmi Buds 6 Pro αποτελούν μία από τις πιο προσιτές αλλά ταυτόχρονα κορυφαίες επιλογές της φετινής Black Friday στον κόσμο του ασύρματου ήχου. Η Xiaomi έχει καταφέρει να συγκεντρώσει σε ένα τόσο μικρό και ελαφρύ ζευγάρι ακουστικών τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε μόνο σε premium κατηγορίες.

Η εμπειρία ξεκινά με ήχο Hi-Res και υποστήριξη LDAC, που αποδίδει πλούσιο, καθαρό και γεμάτο λεπτομέρεια ηχητικό αποτέλεσμα, ιδανικό τόσο για μουσική όσο και για streaming. Η ενεργή ακύρωση θορύβου φτάνει έως και τα 55 dB, μειώνοντας ουσιαστικά τον περιβάλλοντα θόρυβο και επιτρέποντάς σου να ακούς καθαρά ακόμη και σε μέσα μεταφοράς, πολύβουους δρόμους ή ανοιχτούς χώρους.

Η Xiaomi έχει ενσωματώσει και 3D ήχο με head tracking, μια τεχνολογία που προσφέρει πραγματικά καθηλωτική εμπειρία: ο ήχος «ακολουθεί» την κίνηση του κεφαλιού σου, δημιουργώντας την αίσθηση ότι βρίσκεσαι στο κέντρο της σκηνής ή της ταινίας που παρακολουθείς. Επιπλέον, η εξαιρετικά εξελιγμένη ακύρωση θορύβου φτάνει έως και τις 4 kHz, κάτι που σημαίνει ότι ακόμα και οι πιο ενοχλητικοί ήχοι – από φωνές μέχρι μηχανικούς τόνους – απομονώνονται αποτελεσματικά.

Τα Redmi Buds 6 Pro είναι τα ακουστικά για όσους θέλουν πλούσιο ήχο, άνετη εφαρμογή και έξυπνες λειτουργίες – όλα σε μια τιμή που κάνει την αναβάθμιση σχεδόν αυτονόητη.

Xiaomi Robot Vacuum H40: Καθαριότητα hands-free

Από 349,90 ευρώ στα 239 ευρώ, η Xiaomi Robot Vacuum H40 είναι ίσως η πιο πρακτική αναβάθμιση που μπορείς να κάνεις στο σπίτι σου αυτή τη Black Friday. Πρόκειται για μια σκούπα ρομπότ που έχει σχεδιαστεί για να αναλαμβάνει πραγματικά όλη τη δουλειά μόνο του, αφήνοντάς σε με περισσότερο χρόνο και ένα σπίτι που παραμένει καθαρό χωρίς καμία προσπάθεια.

Η ισχύς αναρρόφησης φτάνει τα 10.000Pa, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να απομακρύνει ακόμη και την πιο επίμονη σκόνη, μικροσωματίδια και «δύσκολες» ακαθαρσίες που συσσωρεύονται στο πάτωμα. Η μεγάλη μπαταρία προσφέρει έως 180 λεπτά αυτονομίας, επιτρέποντας στον καθαριστή να καλύψει άνετα μεγάλους χώρους σε μία μόνο διαδρομή.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της H40 είναι η anti-tangle τεχνολογία, η οποία εμποδίζει τις τρίχες – είτε από κατοικίδια είτε από μακριά μαλλιά – να μπλεχτούν στους μηχανισμούς της, κάνοντας την σκούπα ρομπότ ιδανική για σπίτια με σκύλους ή γάτες. Παράλληλα, ο κάδος σκόνης των 4 λίτρων μπορεί να διαρκέσει έως και 90 ημέρες χωρίς να χρειαστεί άδειασμα, μειώνοντας σημαντικά την καθημερινή φροντίδα.

Η λειτουργία χαρτογράφησης είναι εξίσου εντυπωσιακή: με 360° σάρωση και δημιουργία 3D κατόψεων μέσα από το Xiaomi Home App, η H40 γνωρίζει ακριβώς πού βρίσκεται και πού πρέπει να κινηθεί. Μέσα από την εφαρμογή μπορείς να δημιουργείς προγράμματα, να ορίζεις ζώνες καθαρισμού ή αποκλεισμού, να βλέπεις σε πραγματικό χρόνο πού βρίσκεται και να τη τηλεχειρίζεσαι από οπουδήποτε.

Έξυπνη τεχνολογία, ακόμα πιο έξυπνες τιμές

Φέτος, η Xiaomi δεν προσφέρει απλώς μεμονωμένα προϊόντα, αλλά μια ολοκληρωμένη smart εμπειρία. Smartphones με AI δυνατότητες, wearables που συνεργάζονται, συσκευές σπιτιού που ελέγχονται από ένα app – όλα σχεδιασμένα να κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη και το σπίτι πραγματικά έξυπνο.

Όλα τα νέα προϊόντα είναι διαθέσιμα στα Xiaomi Stores σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο mistore-greece.gr, και σε όλα τα επίσημα σημεία πώλησης.

Οι τιμές ισχύουν έως 1/12/2025 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.