Στη 10η θέση της βαθμολογίας του Europa Conference League ανέβηκε η ΑΕΚ μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί της Φιορεντίνα και ο στόχος πλέον είναι η πρώτη 8άδα για να προκριθεί απευθείας στους «16».

Οι «κιτρινόμαυροι» πήγαν στη Φλωρεντία αποφασισμένοι να πάρουν θετικό αποτέλεσμα και τελικά πέτυχαν την πρώτη τους νίκη επί ιταλικού εδάφους.

Έτσι, ανέβηκαν στη 10η θέση και είναι στο -1 από την 8άδα, με τη League Phase να έχει ακόμη δύο αγωνιστικές, στις οποίες η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει τις Σάμσουνσπορ (εκτός) και Κραϊόβα (εντός).

Η βαθμολογία (4 αγωνιστικές)

Σάμσουνσπορ 10

Στρασβούργο 10

Τσέλιε 9

Σαχτάρ 9

Μάιντς 9

Ρακόβ 8

ΑΕΚ Λάρνακας 8

Ντρίτα 8

Γιαγκελόνια 8

ΑΕΚ 7

Σπάρτα Πράγας 7

Ράγιο Βαγιεκάνο 7

Λωζάνη 7

Σίγκμα Όλομουτς 7

Κραϊόβα 7

Λεχ Πόζναν 6

Φιορεντίνα 6

Κρίσταλ Πάλας 6

Ζρίνσκι 6

Άλκμααρ 6

Ομόνοια 5

Κουπόπιο 5

Νόα 5

Ριέκα 5

Σκεντίγια 4

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 4

Ντιναμό Κιέβου 3

Λέγκια 3

Σλόβαν Μπρατισλάβας 3

Σπάρτανς 3

Χάκεν 2

Μπρέινταμπλικ 2

Αμπερντίν 2

Σέλμπουρν 1

Σάμροκ Ρόβερς 1

Ραπίντ Βιέννης 0