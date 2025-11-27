Η ΑΕΚ κοντράρεται με τη Φιορεντίνα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League και πριν την έναρξη της αναμέτρησης υπήρξε ένταση με τους οπαδούς και την αστυνομία έξω από το Αρτέμιο Φράνκι.

Η Ένωση έχει τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών της που ταξίδεψαν στη Φλωρεντία και πριν την έναρξη του παιχνιδιού δεν αποφεύχθηκε και η ένταση με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Λίγα λεπτά πριν την έναρξη του παιχνιδιού, στον πρώτο έλεγχο που έγινε, τα πνεύματα άναψαν και υπήρξε ταλαιπωρία για τους φιλάθλους που ήθελαν να μπουν στη θύρα των φιλοξενούμενων.

Η κατάσταση, πάντως, δεν ξέφυγε και σύντομα επανήλθε η ηρεμία, με την ΑΕΚ να έχει φροντίσει ώστε όσοι φίλαθλοι δεν εξασφάλισαν εισιτήριο να παρακολουθήσουν τον αγώνα σε Fan Zone κοντά στο γήπεδο.