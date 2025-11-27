Με γκολ του Γκατσίνοβιτς η ΑΕΚ πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη -η πρώτη της επί ιταλικού εδάφους- με 1-0 επί της Φιορεντίνα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa Conference League, την προσπέρασε στη βαθμολογία και βλέπει την πρόκριση να πλησιάζει πλέον.

Η Ένωση μπήκε στο παιχνίδι με στόχο να ελέγξει την κατάσταση στα πρώτα λεπτά, να μην επιτρέψει στους Ιταλούς να γίνουν επικίνδυνοι και η αλήθεια είναι πως το κατάφερε. Οι γηπεδούχοι απείλησαν για πρώτη φορά στο 16′ με την κεφαλιά του Τζέκο αλλά ο Στρακόσα απέκρουσε ενώ το γκολ του Γκούντμουντσον δύο λεπτά αργότερα, μετά την εκτέλεση κόρνερ, ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ.

Το παιχνίδι, επομένως, παρέμεινε στο 0-0 και συνεχίστηκε με τους Ιταλούς να ανεβάζουν την απόδοσή τους και τον «δικέφαλο αετό» για να έχει ως πιο δραστήριο παίκτη επιθετικά τον Πήλιο. Και τελικά από δική του κεφαλιά-πάσα ήρθε και το γκολ για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.

Στο 35′ ο Πινέδα σέντραρε από αριστερά, ο Πήλιος πήρε την κεφαλιά και η μπάλα πήγε στον Γκατσίνοβιτς που την έστειλε στα δίχτυα από κοντά για το 0-1. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν, πλέον, το προβάδισμα και αμέσως μετά, στο 36′, θα μπορούσαν να το διευρύνουν αλλά ο Γιόβιτς έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία από κοντά μετά τη σέντρα του Πήλιου από αριστερά.

Το πρώτο ημίχρονο πήγε όπως ήθελε η Ένωση, η οποία όμως δέχθηκε μεγάλη πίεση με την έναρξη του δεύτερου. Οι «βιόλα» ήταν συνεχώς στην επίθεση και έκλεισαν στο μισό γήπεδο την ελληνική ομάδα ψάχνοντας την ισοφάριση, στην οποία πίστεψαν ότι έφτασαν στο 56′ με το γκολ του Ρανιέρι από κοντά. Η εξέταση του VAR, όμως, έδειξε ότι υπήρχε οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε.

Το σκορ παρέμεινε στο 0-1 και ο Πάολο Βανόλι άρχισε λίγα λεπτά μετά τις αλλαγές για τους Ιταλούς, οι οποίοι κέρδιζαν κόρνερ και φάουλ γύρω-γύρω από την περιοχή του Στρακόσα αλλά η άμυνα αντιδρούσε σωστά. Όπως και να έχει, ο «δικέφαλος αετός» ήταν υπό πίεση, στο 71′ όμως βγήκε μπροστά και είχε καλή φάση με το δυνατό σουτ του Ρότα που έστειλε τη μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών.

Αμέσως μετά, όμως, ήρθε ακόμη καλύτερη ευκαιρία για τους «κιτρινόμαυρους» που βγήκαν στην αντεπίθεση, με τον Γκατσίνοβιτς να δίνει στον Ζίνι που έπιασε ωραίο συρτό σουτ αλλά η μπάλα πήγε στο δοκάρι… Πραγματικά μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση, η οποία άγγιξε το δεύτερο γκολ και στο 78′ με τον Γιόβιτς που πήγε να… κρεμάσει τον Ντε Χέα αλλά ο Ισπανός τερματοφύλακας κατάφερε να βρει τη μπάλα και να τη στείλει κόρνερ.

Όπως και να έχει, η ΑΕΚ διαχειρίστηκε σωστά την κατάσταση παρά την προσπάθεια της Φιορεντίνα να πιέσει, κράτησε το 1-0 και πήρε την πρώτη της νίκη επί ιταλικού εδάφους, κάνοντας μεγάλο βήμα για την πρόκριση.

Φιορεντίνα (Πάολο Βανόλι): Ντε Χέα, Πόνγκρασιτς, Κομούτσο, Ρανιέρι (79′ Βίτι), Φορτίνι (79′ Φατσίνι), Μαντράγκορα, Νικολούσι )79′ Φατζόλι), Εντούρ (63′ Κουαντιό), Παρίζι (63′ Κιν), Τζέκο, Γκούντμουνσον.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Περέιρα (66′ Μάνταλος), Γκατσίνοβιτς (81′ Γκρούγιτς), Μαρίν, Κοϊτά (66′ Ζίνι, 89′ Πένραϊς), Γιόβιτς.