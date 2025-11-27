Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Στουρμ Γκρατς για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League και το σκορ είναι 2-1 μετά τα γκολ των Σφιντέρσκι (18′), Κιτεϊσβίλι (34′) και Καλάμπρια (73′).

Οι «πράσινοι» θέλουν τη νίκη για να ανέβουν κι άλλο στη βαθμολογία και να κάνουν βήμα πρόκρισης και μπήκαν καλά στο παιχνίδι, παίρνοντας το προβάδισμα νωρίς.

Στο 18′ ο Ζαρουρί έκανε υπέροχη σέντρα με το εξωτερικό και η μπάλα πήγε… συστημένη στον Σφιντέρκι, ο οποίος με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ήλεγχε το παιχνίδι, στο 34′ όμως, από το πουθενά, οι Αυστριακοί κατάφεραν να ισοφαρίσουν καθώς ο Κιτεϊσβίλι είχε χώρο για να σουτάρει και έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι» του Ντραγκόφσκι που δεν μπορούσε να αντιδράσει.

Στο 73′, πάντως, το «τριφύλλι» πήρε ξανά το προβάδισμα, με τον Καλάμπρια να κάνει τρομερή ενέργεια από δεξιά και με σουτ από πλάγια θέση να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.