Αναφορά στην ιστορική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας έκανε ο πρωθυπουργός στην εκδήλωση του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο «Ο τουρισμός αλλάζει, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί».

«Δεν έκρυψα ποτέ την φιλοδοξία μου η Ελλάδα να γίνει ο νούμερο 1 προορισμός στον κόσμο», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μίλησε για ένα μεγάλο εθνικό στοίχημα.

Όσον αφορά στην τελευταία ΣΣΕ είπε ότι: «προβλέπει αυξήσεις μισθών και στον τουρισμό και το αποτέλεσμα είναι ότι αυξάνονται οι απολαβές περισσότερο από άλλους κλάδους. Σήμερα ανακοινώθηκε η ενίσχυση των ΣΣΕ για να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό στόχο του 80% και γι’ αυτό είχε τόσο μεγάλη σημασία η σημερινή ανακοίνωση και συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα θέτοντας κανόνες στην αγορά».

Και πρόσθεσε: «Για πρώτη φορά είδαμε υπουργό κεντροδεξιάς παράταξης να κάθεται ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζόμενους και να συνεργάζονται και να συμφωνούν και να καταλήγουν σε συμφωνία που υπερβαίνει και τους τελευταίους μνημονιακούς περιορισμούς και υπηρετώντας την κοινωνική συνοχή».

«Αποδίδω μεγάλη σημασία στην ευρωπαϊκή διάσταση του τουρισμού», είπε ακόμα ο πρωθυπουργός και τόνισε ότι πριν από κάποια χρόνια ο απολογισμός της τουριστικής περιόδου θα γινόταν 2-3 μήνες νωρίτερα από τα τέλη Νοεμβρίου όπως γίνεται τώρα. «Σε πολλές πόλεις ακόμα τουρίστες επισκέπτονται τα μνημεία μας και οφείλεται πάνω απ όλα σ εσάς που συνθέτετε το μωσαϊκό της ελληνικής φιλοξενίας. Ποτέ δεν είχαμε τα ρεκόρ των τελευταίων ετών. Διαψεύστηκαν οι απαισιόδοξες προβλέψεις και τα καταφέρατε και στο φετινό 9μηνο έχουμε αύξηση 4% στις αφίξεις 9% στις εισπράξεις.

Φτάνουμε σήμερα να μιλάμε για νέο ρεκόρ και ποιοτικά στοιχεία που δείχνουν ότι η χώρα μας αυξάνει σημαντικά την απήχησή της σε τρίτες αγορές όπως των ΗΠΑ και της Ασίας.

Το αποτύπωμα είναι έντονο στην οικονομία: 10% των εργαζόμενων είναι στον τουρισμό. Οι τοπικές κοινωνίες είναι δυναμικά κύτταρα και βλέπουν ευκαιρίες να συστήσουν τα προϊόντα του σε εκατομμύρια ανθρώπους. Η παγίδα είναι να επαναπαυτούμε».

«Ο κύριος λόγος που σήμερα απαιτείται περισσότερη εγρήγορση είναι ο σκληρός ανταγωνισμός αυξάνοντας τις προσδοκίες των ταξιδιωτών. Η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί πιο οργανωμένα. Την διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, το άνοιγμα νέων προορισμών, επενδύσεις και καινοτόμες δράσεις.

Όλα αυτά θα αποτυπωθούν στην Λευκή Βίβλο για τον τουριστικό μας μετασχηματισμό. Και θα αποτελέσουν τον χάρτη των επόμενων κινήσεών μας.

Όσον αφορά στην συζήτηση για τον υπερτουρισμό και μας ρωτούν πολλοί πόσους επισκέπτες αντέχουμε τα στοιχεία επιμένουν ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα απέχουμε πολύ από τους αριθμούς άλλων δημοφιλών προορισμών.

Έχουμε ευθύνη να διαφυλάξουμε το τουριστικό μας προϊόν χωρίς όμως υπερβολές. Είναι αλήθεια ότι έχουμε συμφόρηση σε συγκεκριμένους προορισμούς, συγκεκριμένες εποχές του χρόνου.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο τέλος κρουαζιέρας που επιβλήθηκε και τόνισε ότι είναι ένα κίνητρο για τον επανασχεδιασμό δρομολογίων και αναζήτηση νέων προορισμών. Τα έσοδα από τα τέλη αυτά μαζί με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους θα κατευθυνθούν στην βελτίωση των υποδομών.

Σε μια τροχιά υλοποίησης είναι ακόμα η ηλεκτρική διασύνδεση με το ηπειρωτικό δίκτυο και δίνει λύσεις σε χρόνια προβλήματα.

Αυτές οι επενδύσεις εκτείνονται και στο ανθρώπινο δυναμικό και να ξεφύγουμε από τη λογική της ευκαιριακής απασχόλησης με καταρτισμένα στελέχη και συγκεκριμένες δεξιότητες».