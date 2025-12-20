Η Μπάγερν Μονάχου δεν τα πάει καθόλου καλά στη φετινή Euroleague καθώς έχει μόνο 5 νίκες και 12 ήττες στις πρώτες 17 αγωνιστικές, με τον Γκόρντον Χέρμπερτ να… πληρώνει το μάρμαρο.

Η γερμανική ομάδα είχε αρκετά καλή παρουσία, για τα δεδομένα της, την περσινή σεζόν, φέτος όμως δεν άρχισε καθόλου καλά και δεν κατάφερε να βελτιωθεί στη συνέχεια, παρά τις μεταγραφές που έγιναν.

Με μόλις 5 νίκες μετά τις πρώτες 17 αγωνιστικές της Euroleague η Μπάγερν βρίσκεται στην προτελευταία θέση και η διοίκηση αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα για αλλαγή προπονητή, όπως επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο αθλητικός διευθυντής, Ντράγκαν Τάρλατς.

«Καταρχάς, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Γκόρντον για το έργο του. Ειδικά την περασμένη σεζόν, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην έξαρση του ενθουσιασμού για το μπάσκετ στο Μόναχο. Δυστυχώς, όμως, υπάρχουν καταστάσεις στον αθλητισμό που απαιτούν αλλαγή», είπε, μεταξύ άλλων, ο Τάρλατς και οι οπαδοί των Βαυαρών περιμένουν την ανακοίνωση για τον αντικαταστάτη του Χέρμπερτ.