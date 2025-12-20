Η Σαουθάμπτον και η Κόβεντρι αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 για την 22η αγωνιστική της Championship, με τον Φρανκ Λάμπαρντ να γίνεται πρωταγωνιστής με όσα συνέβησαν αμέσως μετά τη λήξη του ματς.

Οι οπαδοί της Σαουθάμπτον, η οποία ήταν γηπεδούχους, αποδοκίμαζαν συνεχώς κατά τη διάρκεια του αγώνα τον προπονητή των φιλοξενούμενων, ο οποίος αποφάσισε να απαντήσει αμέσως μετά τη λήξη.

Συγκεκριμένα, ο Λάμπαρντ αντέδρασε σηκώνοντας τους αντίχειρές του προς την πλευρά των οπαδών των «αγίων», με αποτέλεσμα οι παίκτες της Σαουθάμπτον να γίνουν έξαλλοι και να αρχίσουν να τρέχουν προς το μέρος του.

Αμέσως έτρεξαν προς εκεί και αυτοί της Κόβεντρι για να υπερασπιστούν τον προπονητή τους και τελικά υπήρξε γενική σύρραξη, με τους ψυχραιμότερους να μπαίνουν στη μέση και να δίνουν… μάχη για να επανέλθει η ηρεμία.

Η Κόβεντρι είναι στην 1η θέση της βαθμολογίας και είναι το φαβορί για την εξασφάλιση της ανόδου στην Premier League ενώ η Σαουθάμπτον είναι στη 10η.