Μια διοργανώτρια κρουαζιέρων για όσους αγαπούν τον γυμνισμό, αποκάλυψε τον πιο σημαντικό κανόνα που πρέπει να τηρούν όλοι οι επιβάτες κατά τη διάρκεια των ταξιδιών χωρίς ρούχα. Η 63χρονη Kat Whitmire, αντιπρόεδρος πωλήσεων της εταιρείας Bare Necessities, οργανώνει δύο μεγάλες κρουαζιέρες ετησίως, με πιο διάσημη το «Big Nude Boat», όπου πάνω από 2.000 γυμνοί ταξιδιώτες συμμετέχουν σε θεματικές βραδιές και πάρτι, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Η Kat, που εργάζεται πλήρως στην εταιρεία από το 2010, εξηγεί πως το περιβάλλον στις κρουαζιέρες είναι απολύτως οργανωμένο και ασφαλές, με κανόνες που όλοι πρέπει να σέβονται. Ο πιο σημαντικός από αυτούς είναι ξεκάθαρος: απαγορεύεται η λήψη φωτογραφίας που περιέχει άλλο άτομο χωρίς προηγούμενη άδεια. Πρόκειται για κανόνα αυστηρά εφαρμοζόμενο, ώστε να προστατεύεται η ιδιωτικότητα των συμμετεχόντων.

Επιπλέον, υπάρχει και ένας δεύτερος κανόνας που πολλοί βρίσκουν απρόσμενο: οι άντρες πρέπει να παραμένουν… «χαλαροί». Όπως λέει η Kat, σε περίπτωση «ακατάλληλης διέγερσης», η οδηγία είναι να μπουν σε κρύο νερό ή να σκεφτούν κάτι αδιάφορο, ώστε να μην δημιουργηθούν άβολες καταστάσεις.

Παρότι οι κρουαζιέρες γίνονται χωρίς ρούχα, υπάρχουν εξαιρέσεις: στο επίσημο δείπνο, όλοι πρέπει να ντύνονται, τόσο για λόγους υγιεινής όσο και για την ασφάλεια γύρω από ζεστά πιάτα. Επιτρέπεται μόνο ένδυση που καλύπτει επαρκώς τα επίμαχα σημεία, ενώ απαγορεύονται τα διάφανα ή δικτυωτά υφάσματα.

Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι ο καπετάνιος και το πλήρωμα παραμένουν πάντα ντυμένοι, κάτι που αρχικά ξαφνιάζει τους επιβάτες αλλά γρήγορα γίνεται αποδεκτό.

Στο «Big Nude Boat», περίπου το 70% των συμμετεχόντων είναι επαναλαμβανόμενοι επιβάτες, γεγονός που δείχνει την αίσθηση ασφάλειας και ελευθερίας που προσφέρει η εμπειρία. Οι θεματικές βραδιές είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς, με εντυπωσιακές και συχνά χιουμοριστικές μεταμφιέσεις, όπως αυτή επιβάτη που εμφανίστηκε ως… μπουκάλι τεκίλα, σε μια ιδιαίτερα ευρηματική εκδοχή.

Ανάλογες εμπειρίες συναντά κανείς και στη Μεγάλη Βρετανία, όπου πραγματοποιείται μία πιο μικρή, τριώρη «Nude Cruise» στο Devon. Εκεί, ο δημοσιογράφος Ben Endley περιγράφει την εμπειρία ως «εκπληκτικά φυσιολογική», σημειώνοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με σεξουαλικές δραστηριότητες. Αντίθετα, έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όσους θέλουν να δοκιμάσουν την αίσθηση απόλυτης ελευθερίας.

Οι διοργανωτές ξεκαθαρίζουν ότι όσοι παραβούν τους κανόνες ή επιδείξουν ανάρμοστη συμπεριφορά αποκλείονται οριστικά από μελλοντικές συμμετοχές.