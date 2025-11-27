Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με γκολ του Ιβανούσετς και ήταν πολύ κοντά στην τρίτη συνεχόμενη νίκη στο Europa League, στο 89′ όμως ο Κόρνβιγκ, ο οποίος νωρίς στο παιχνίδι είχε χάσει πέναλτι, έκανε το 1-1 για τη Μπραν και της έδωσε τον βαθμό.

Ο αγώνας άρχισε με τους φιλοξενούμενους να δείχνουν διάθεση να πρεσάρουν ψηλά και να δυσκολεύουν τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι δεν μπορούσαν να κρατήσουν μπάλα και να κάνουν το παιχνίδι τους. Οι Νορβηγοί πατούσαν καλύτερα από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και στο 16′ κέρδισαν πέναλτι για μαρκάρισμα του Μεϊτέ στον Σόρενσεν, έχοντας πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ.

Δεν το έκαναν, όμως, καθώς ο Παβλένκα απέκρουσε στο 18′ την εκτέλεση του Κόρνβιγκ και κράτησε το 0-0, με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, από την άλλη πλευρά, να φαίνεται για πρώτη φορά επιθετικά στο 22′ με το δυνατό σουτ του Μπιάνκο που απέκρουσε ο Ντίνγκελαντ, με τον Γιακουμάκη να μην καταφέρει να πάρει το… ριμπάουντ.

Αμέσως μετά, στο 24′, ο Τάισον με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ και ο «δικέφαλος του βορρά» ανέβασε την απόδοσή του στα επόμενα λεπτά και είχε μεγάλη ευκαιρία στο 37′ με την προβολή του Γιακουμάκη μετά τη μπαλιά του Κένι από δεξιά αλλά ο Ντίνγκελαντ κατάφερε να αποκρούσει.

Το πρώτο ημίχρονο, επομένως, ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στο δεύτερο με διάθεση αλλά χωρίς καθαρό μυαλό. Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό καθώς η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω αλλά δεν είχε φάσεις, μέχρι που φτάσαμε στο 64ο λεπτό, όταν τα δεδομένα άλλαξαν.

Ο Τάισον βρήκε ωραία τον Ιβανούσετς εντός περιοχής και αυτός πλάσαρε όπως έπρεπε για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, με τον «δικέφαλο του βορρά» να παίρνει τα πάνω του και να πλησιάζει και σε δεύτερο γκολ στο 68′ ξανά με πλασέ του Ιβανούσετς αλλά αυτή τη φορά ο Ντίνγκελαντ κατάφερε να αποκρούσει.

Η Μπραν βγήκε μπροστά στα επόμενα λεπτά και είχε φάουλ σε καλή θέση στο 71′ αλλά ο Παβλένκα απέκρουσε την εκτέλεση του Κάστρο, με τους Νορβηγούς να προσπαθούν να πιέσουν για να φτάσουν στην ισοφάριση και… έφτασαν. Στο 89′ η άμυνα δεν λειτούργησε καλά και ο Κόρνβιγκ με το… στήθος έκανε από κοντά το 1-1, με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να συνεχίζουν χέρι-χέρι στη βαθμολογία έχοντας από 8 βαθμούς.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο (62′ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον (79′ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (84′ Τσάλοφ).

Μπραν: Ντίνγκελαντ, Χέλαντ, Πάλεσεν, Λάρσεν (72′ Ντε Ρούβε), Ντράγκσνες, Κόρνβιγκ, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον (77′ Πέντερσεν), Μάθισεν (72′ Φιν), Χολμ, Κάστρο (72′ Χάαλαντ).