Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Κύπρο μετά τη δημοσίευση τις προηγούμενες ημέρες του βίντεο που αφορά κατ’ ισχυρισμόν αδιαφανείς ροές χρημάτων προς την προεκλογική εκστρατεία του Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο διευθυντής του Γραφείου του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του, ενώ σε δήλωση που έκανε στη συνέχεια ο πρόεδρος της Κύπρου τόνισε: «Ανοιχτά χαρτιά και πάνω απ’ όλα καθαρά χέρια».

Είχε προηγηθεί χθες η παραίτηση της πρώτης κυρίας της Κύπρου, Φιλίππας Καρσερά – Χριστοδουλίδη, από την προεδρία της Διαχειριστικής Επιτροπής του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

«Πρώτη σκέψη μου η πλήρης κατάργηση του Φορέα», ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του το πρωί της Δευτέρας στη Λεμεσό, μετά τις αποκαλύψεις από το επίμαχο βίντεο που διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα. «Ακούω κάποιες ιδέες για μεταφορά του στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Πάλι κάποιοι θα βρουν αφορμές για να με κατηγορήσουν, αφού εγώ διορίζω, η κυβέρνηση διορίζει, το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει, τον πρόεδρο του οργανισμού», πρόσθεσε. Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι δε θα αφήσει ακάλυπτους αυτούς τους χιλιάδες φοιτητές που έχουν επωφεληθεί μέσω του Φορέα.

Ερωτηθείς αν θα δημοσιοποιήσει τον κατάλογο των δωρητών στον Φορέα, ο πρόεδρος της Κύπρου είπε ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα να το πράξει, στη βάση της νομοθεσίας. «Ανοιχτά χαρτιά και πάνω απ’ όλα καθαρά χέρια», τόνισε.

«Σε τέτοιες στιγμές κρίσης, γιατί σίγουρα είναι μια στιγμή κρίσης, δεν προσπαθώ να παρουσιάσω διαφορετικά τα πράγματα, οποιοσδήποτε ηγέτης, όταν έχει καθαρά χέρια, οφείλει να είναι νηφάλιος», υπογράμμισε, σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο» της Κύπρου. «Και το μήνυμά μου προς τις πολιτικές δυνάμεις, πολύ φοβάμαι ότι τα αποτελέσματα αυτής της αντίδρασης που βλέπουμε, θα τα δούμε όλοι μας. Στα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών που έχουμε σε πολύ λίγους μήνες. Φυσικά, σέβομαι απόλυτα τα κόμματα, τα κόμματα συμπεριλαμβανομένων και των κομμάτων της συμπολίτευσης, είναι ελεύθερα να πράξουν ό,τι θέλουν».

Για την παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, είπε ότι θα τοποθετηθεί γραπτώς σε πολύ λίγο, χαρακτηρίζοντάς τη «πράξη αυτοπεποίθησης». «Η πράξη του κ. Χαραλάμπους δεν είναι πράξη πίεσης, ούτε πράξη ενοχής. Είναι πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης».

Σε ερώτηση από ποιους είχε προειδοποιηθεί η κυβέρνηση για υβριδικό πόλεμο, απάντησε ότι «από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας είχαμε ενημερωθεί σχετικά για αυτό το θέμα, αλλά είναι θέμα το οποίο χειρίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας και δεν παρεμβαίνει η εκτελεστική εξουσία στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη».

Σε ερώτηση αν περιμένουμε και άλλα σε σχέση με υβριδικό πόλεμο, ο πρόεδρος της Κύπρου παρέπεμψε σε αυτούς που χειρίζονται αυτά τα πράγματα.

Ερωτηθείς αν υπάρχει εμπιστοσύνη σε σχέση με το ποιους μιλά το Προεδρικό, ο Κύπριος πρόεδρος είπε ότι «φυσικά, όταν δεν έχεις να ανησυχείς για κάτι, για τις ενέργειές σου, δεν φοβάσαι να μιλήσεις με οποιονδήποτε».

Ερωτηθείς αν έχει τρωθεί η κυβέρνηση από αυτή την υπόθεση και αν έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του κόσμου προς την Κυβέρνηση, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «ενδεχομένως κάποιοι να αποσκοπούν σε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ στα μηνύματα που παίρνω από όλον τον κόσμο, που προέρχεται από όλα τα κόμματα. Επαναλαμβάνω, είμαι εδώ, δημόσια τοποθετούμαι, δεν έχω να φοβηθώ οτιδήποτε».

Η παραίτηση Χαραλάμπους

Με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους ανακοίνωσε ότι παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του προέδρου της Δημοκρατίας, λέγοντας ότι οι θεσμοί της Δημοκρατίας οφείλουν όλοι να ενεργήσουν προς αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία θα καταδείξει το κακόβουλο των ενορχηστρωτών αυτής της επίθεσης.

Ο κ. Χαραλάμπους αναφερόταν στο βίντεο το οποίο διέρρευσε την περασμένη εβδομάδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταφέρει ισχυρισμούς για χρηματισμό του προέδρου Χριστοδουλίδη.

Στην αρχή της δήλωσής του ο κ. Χαραλάμπους αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή πίστεψε και τάχθηκε στο πλευρό του προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στην κοινή προσπάθεια να αναβαθμίσουν την πατρίδα και να ενισχύσουν, με σχέδιο και σοβαρότητα, όλους τους παράγοντες ισχύος της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Δεν υπήρξα ποτέ άνθρωπος πολιτικών φιλοδοξιών, ούτε επιδίωξα πολιτειακό ή άλλο αξίωμα. Η συμμετοχή μου στην Κυβέρνηση δεν ήταν αυτοσκοπός, αλλά συνειδητή επιλογή προσφοράς, ως συμβολή σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα διακυβέρνησης που στοχεύει στην ενδυνάμωση της χώρας μας, στη θωράκιση των θεσμών και στην πρόοδο της κοινωνίας μας».

Ο κ. Χαραλάμπους κάνει λόγο σε μια στοχευμένη προσπάθεια να πληγεί προσωπικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να αμφισβητηθεί η κυβέρνηση και να τραυματιστεί η εικόνα της πατρίδας. Η δική του συμμετοχή, έπειτα από εσκεμμένες παραποιήσεις, επιλεκτικά αποσπάσματα και αναφορές σε διαφορετικό πλαίσιο, καθοδηγούμενη σε παραπλανητικά συμπεράσματα, επισημαίνει ο ίδιος, τυγχάνει εκμετάλλευσης, χωρίς πρόθεση νηφάλιας ανάγνωσης των πραγματικών δεδομένων, «ως αυτά θα εξαχθούν από τις νενομισμένες διαδικασίες, με τρόπο που υπονομεύει όχι μόνο πρόσωπα, αλλά και την ίδια την εμπιστοσύνη με την οποία οφείλουμε να προστατεύουμε τους θεσμούς». Για αυτό, συνεχίζει, έδωσε χθες, Κυριακή, κατάθεση, αναφέροντας την αλήθεια, «την οποία πάντοτε υπηρετούσα, και το πραγματικό πλαίσιο των αποσπασματικά παρουσιαζόμενων αναφορών μου».

Δεν πρόκειται, σε καμία περίπτωση, να αποδεχθεί, δηλώνει, να αφήνεται η παραμικρή σκιά για την εντιμότητά του, ούτε για την ειλικρινή του πρόθεση να προσφέρει στον τόπο του. «Πολύ περισσότερο, δεν θα επιτρέψω η παρουσία μου στην Κυβέρνηση να μετατρέπεται σε εργαλείο εκμετάλλευσης με σκοπό να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία ή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για τον λόγο αυτό υπέβαλα την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του προέδρου της Δημοκρατίας».

Ο κ. Χαραλάμπους δηλώνει ότι πρώτιστο καθήκον γι’ αυτόν είναι η προστασία της χώρας, της Κυβέρνησης και του προέδρου της Δημοκρατίας. «Σε μια περίοδο που η πατρίδα μας έχει ανάγκη από σταθερότητα, αξιοπιστία και καθαρό πολιτικό λόγο, επιλέγω για σκοπούς διαφάνειας να παραιτηθώ, ώστε η δική μου παρουσία να μη συνεχίσει να εργαλειοποιείται εις βάρος των εθνικών μας επιδιώξεων και της συλλογικής προσπάθειας».

Θεωρεί ότι «οφείλουν όλοι οι θεσμοί της Δημοκρατίας να ενεργήσουν προς αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία θα καταδείξει το κακόβουλο των ενορχηστρωτών αυτής της επίθεσης».

Δηλώνει ότι αποχωρεί με αίσθημα υπερηφάνειας για όσα επιτεύχθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, ως αποτέλεσμα σκληρής, εντατικής και συστηματικής δουλειάς του προέδρου και της Κυβέρνησης. «Πιστεύω βαθιά ότι αυτή η πορεία θα συνεχιστεί, ότι η χώρα μας θα παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές της, θα ενισχύει τη θέση της διεθνώς και θα προοδεύει προς όφελος των πολιτών και των εθνικών μας στόχων». Και αυτό, καταλήγει, είναι για τον ίδιο το ουσιαστικό, η Κύπρος πάνω από όλους και πάνω από όλα.

Χθες, Κυριακή, η σύζυγος του προέδρου της Δημοκρατίας Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη γνωστοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την απόφασή της να ζητήσει νομική συμβουλή, έπειτα από «ανελέητη επίθεση» που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με «διασπορά ψευδών ειδήσεων και δυσφημιστικών ισχυρισμών», ανακοινώνοντας παράλληλα ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της προέδρου της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ), προκειμένου, όπως ανέφερε, να προστατεύσει το ήθος και την ακεραιότητα της ίδιας και της οικογένειάς της.