Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εκτιμώντας ότι δεν θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές.

«Ο κύβος ερρίφθη και θα κάνει τη δική της προσπάθεια. Έχει ξεκινήσει λίγο στραβά, αλλά έχει τον χρόνο να το φτιάξει», είπε χαρακτηριστικά ενώ της ευχήθηκε καλή επιτυχία γιατί όπως είπε «κάθε Έλληνας πολίτης έχει δικαίωμα να ασχοληθεί με την πολιτική».

Πρόσθεσε επίσης ότι η αναφορά της για χρήματα που της πρότειναν ώστε να μην προχωρήσει σε δημιουργία πολιτικού φορέα, δείχνει ότι «μιλάει για κάθαρση αλλά όχι όταν αφορά στην ίδια».

«Της είπα να μας πει ποιοι της πρόσφεραν και χρήματα και πόσα και μέσω του X και μέσω καναλιών, αλλά έχει εξαφανιστεί, δεν έχει απαντήσει», πρόσθεσε.

«Δεύτερον, όλο αυτό με τον κ. Καραχάλιο και τη γερόντισσα δίνει μια εικόνα γραφικότητας. Τρίτον, ο τσακωμός με τους υπόλοιπους συγγενείς των θυμάτων δεν την ευνοεί», συνέχισε.

Στην ερώτηση εάν επηρεάσει το πολιτικό σκηνικό ένα ενδεχόμενο κόμμα από την Καρυστιανού, ο κ. Γεωργιάδης εκτίμησε ότι «οι τάσεις δείχνουν πως όχι, καθώς αυτά που ευαγγελίζεται δεν σχετίζονται με τη ΝΔ, αλλά με το αντισυστημικό ρεύμα. Έχει ταυτότητα δεξιά. Είναι σαφές αυτό». Όπως είπε τα κόμματα που πλήττονται από την κ. Καρυστιανού είναι η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας.

Για τους αγρότες

Ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η αυριανή συνάντηση αγροτών και Πρωθυπουργού θα έχει θετική εξέλιξη, τονίζοντας ότι το κλείσιμο των δρόμων είναι βαριά παράνομη πράξη και ότι ο ίδιος είναι υπέρ της εφαρμογής του νόμου. «Δικαίωμα δεν έχει μόνο ο αγρότης, αλλά και ο μεταφορέας», είπε και πρόσθεσε πως «δεν έχει πάντα δίκιο όποιος διαμαρτύρεται».

Για τις δημοσκοπήσεις

Ο υπουργός Υγείας ερωτηθείς σχετικά με τις δημοσκοπήσεις είπε ότι δεν βλέπει απίθανη αυτοδυναμία της ΝΔ στις εκλογές του 2027. «Δεν το βλέπω πολύ μακριά», είπε.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι επαναπροσλήφθηκαν στον ΕΟΔΥ όσοι είχαν απολυθεί επί υπουργίας Παύλου Πολάκη. «Κανείς υπουργός στο μέλλον να μη χρησιμοποιεί αυθαίρετα την πολιτική του εξουσία για να προχωρήσει σε πολιτική δίωξη δημοσίων υπαλλήλων», τόνισε.