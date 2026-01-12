Για τη σύνθεση αλλά και την ώρα που θα γίνουν οι αυριανές συναντήσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες, ρωτήθηκε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ενώ εξήγησε γιατί θα δει σε δυο ομάδες ο πρωθυπουργός τους αγρότες.

«Θα είναι δύο συναντήσεις επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι στην ίδια συνάντηση με άλλους. Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσιγράφων. Θα κάνουμε δυο συναντήσεις με την πρώτη ομάδα των κινητοποιήσεων και με εκείνους που οι άλλοι δε θέλουν να συμμετέχουν. Για προφανείς λόγους ασφαλείας περιμένουμε τα ονόματα των συμμετεχόντων. Στη μια το μεσημέρι θα γίνει η πρώτη συνάντηση και αμέσως μετά η δεύτερη».

Και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχουν παραπάνω μέτρα, αλλά δεν είναι κοροϊδία κάτι που δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη όπως το εγγυημένο φτηνό ρεύμα».

«περίπου 9 στους 10 αγρότες που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα “ΓΑΙΑ” δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αυτό σημαίνει πως θα λάβουν τη νέα χαμηλή τιμή των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τις 177.954 αγροτικές παροχές ρεύματος που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ:

155.103 παροχές, δηλαδή το 87,2% των αγροτών είναι ενεργοί στο ΓΑΙΑ χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές,

16.215 παροχές, δηλαδή το 9,1% των αγροτών είναι ενεργοί με ληξιπρόθεσμες οφειλές, που εντάσσονται σε διαδικασία ρύθμισης και

6.636 παροχές, δηλαδή το 3,7% των αγροτών είναι μη ενεργοί στο ΓΑΙΑ, καθώς πρόκειται για νέες παροχές ή παροχές σε διαδικασία επανένταξης».

«Είμαστε πολύ ανεκτικοί μέχρι στιγμής και ο λόγος είναι για αν εκτονωθεί αυτή η κατάσταση και να επανέλθει η ομαλότητα και αντιλαμβάνομαι τα παράπονα των υπόλοιπων πολιτών. Δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Δεν είναι αποδεκτή συμπεριφορά μιας κοινωνικής ομάδα σαν ταλαιπωρεί τους υπόλοιπους επειδή έχει αιτήματα. Στόχος είναι η κατάσταση να εκτονωθεί ακόμα περισσότερο. Ειδικά αύριο που θα γίνει η συνάντηση ελπίζω να υπάρχει πλήρης αποκατάσταση των δρόμων. Δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία μετά την αυριανή συνάντηση για περαιτέρω κλιμάκωση, τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

«Ο στόχος είναι το αυριανό ραντεβού να γίνει με την αντιπροσωπευτικότερη και την πλήρη ουσιαστικά εκπροσώπηση των αγροτών. Αυτός είναι ο στόχος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Χατζηδάκης: Θεωρώ αδιανόητο να μην προσέλθουν στο διάλογο ορισμένοι αγροτοσυνδικαλιστές

«H κυβέρνηση τήρησε από την αρχή μετριοπαθή στάση, διότι υπάρχουν πραγματικά προβλήματα και διότι θέλει να διευκολύνει να γίνει ο διάλογος, παρότι από την άλλη πλευρά υπάρχει αρνητισμός. Γι’ αυτό το λόγο δεχθήκαμε να γίνουν δύο χωριστές συναντήσεις, καθώς οι μεν δεν ήθελαν να βρεθούν στην ίδια αίθουσα με τους δε. Καλώ όσους αγροτοσυνδικαλιστές εξακολουθούν να θέτουν πρόσθετες διαδικαστικές απαιτήσεις να το ξανασκεφθούν. Να κινηθούμε όλοι σε πνεύμα καλής πίστης και κοινής λογικής, ώστε να γίνει διάλογος με όλους».

Αυτό επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στο OPEN, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις συναντήσεις με εκπροσώπους των αγροτοσυνδικαλιστών με τον πρωθυπουργό, που έχουν προγραμματιστεί για αύριο Τρίτη.

Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έκανε διάλογο ήδη από πέρυσι με τους αγροτοσυνδικαλιστές και πρόσθεσε: «Θέλω να ρωτήσω τους ίδιους τους συνδικαλιστές, αν αισθάνονται ότι με τη στάση τους, να διακόπτουν το διάλογο που γινόταν μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, στη συνέχεια να αρνούνται την πρόσκληση του πρωθυπουργού για συνάντηση και τώρα, ενώ ο πρωθυπουργός δέχεται δύο ξεχωριστές συναντήσεις, να τίθενται πρόσθετα διαδικαστικά ζητήματα για τον αριθμό των συμμετεχόντων κ.λπ., αν με τη στάση αυτή υπηρετούν το αγροτικό ζήτημα».

Δεύτερες σκέψεις από τους αγρότες με αφορμή την εκπροσώπησή τους στη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Η σύνθεση της αντιπροσωπείας των αγροτών παραμένει «αγκάθι» για την υλοποίηση των δύο συναντήσεων των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Oι αγροτοσυνδικαλιστές επιμένουν ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να κάνει δεκτό το αίτημά τους για τη συμμετοχή 25 αγροτών και 10 κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων στη σύσκεψη, την κατηγορούν ότι επιχειρεί να τους διασπάσει και απειλούν ότι δεν θα προσέλθουν στη συνάντηση. Μάλιστα, όπως έκαναν γνωστό, θα υπάρξει σχετική εισήγηση στις συνελεύσεις το απόγευμα.