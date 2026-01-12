Ανατροπή δεδομένων φαίνεται πως υπάρχει στη συνάντηση μεταξύ των αγροτών και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία ήταν προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη.

Τα «βαριά σύννεφα» εμφανίσθηκαν όταν η κυβέρνηση αποδέχθηκε να συναντηθεί με δύο επιτροπές, ωστόσο καθόρισε τον αριθμό τους σε 20 συν 20 άτομα και όχι σε 25 συν 10 που είχε προτείνει η Πανελλαδική Επιτροπή.

Οι αγρότες όμως θεώρησαν ότι αυτό είναι προσχηματικό, καθώς εκτίμησαν ότι με αυτή την πρόταση το Μαξίμου «κλείνει το μάτι» σε μπλόκα που έχουν διαφοροποιηθεί από την Πανελλαδική όπως τα Πράσινα Φανάρια ή και τους Κρητικούς, οι οποίοι εξάλλου είχαν συναντηθεί και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Κωστή Χατζηδάκη.

Πληροφορίες του thesspost.gr αναφέρουν ότι η δυσαρέσκεια της Πανελλαδικής εστιάζει στο γεγονός ότι διακρίνει μία προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης της συνάντησης από την κυβέρνηση καθώς εκτιμούν ότι, με τον τρόπο που διαμορφώνεται η σύνθεση των επιτροπών, θα προσπαθήσουν να εμφανίσουν ως αδιάλλακτους όσους απαιτήσουν την επίλυση όλων των προβλημάτων των αγροτών.

Έτσι δεν αποκλείεται να επέλθει ακόμη και ρήξη της τελευταίας στιγμής και να ναυαγήσει ο διάλογος πριν καν ξεκινήσει.

Κάλεσμα να προσέλθουν στον διάλογο με την κυβέρνηση απηύθυνε προς τους αγρότες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δηλώνοντας ότι θεωρεί ακατανόητη τη μη συμμετοχή τους.

Όπως εξήγησε, μιλώντας στο OPEN, αυτό συνέβη επειδή οι αγροτοσυνδικαλιστές δεν ήθελαν να βρεθούν όλοι μαζί στο Μέγαρο Μαξίμου και έγινε δεκτό το αίτημα να γίνουν δύο χωριστές συναντήσεις. Μία με εκπροσώπους της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων και μία με εκπροσώπους άλλων μπλόκων.