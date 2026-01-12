Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το τετ α τετ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες που θα γίνει αύριο, Τρίτη 13/1. Όχι μία αλλά δύο επιτροπές θα περάσουν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου στις 13:00 και στις 15:00 αντίστοιχα.

Η πρώτη επιτροπή θα εκπροσωπεί αγρότες από όλες τις περιφέρειες της χώρας και διαφορετικά προϊόντα, ενώ η δεύτερη θα αποτελείται από κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς, όπως μεταδίδει σε σχετικό της ρεπορτάζ η ΕΡΤ. Το αίτημα για δύο διακριτές επιτροπές τέθηκε από τους ίδιους τους αγρότες και έγινε δεκτό από την κυβέρνηση.

Όπως τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη, «η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι των διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, δεχόμαστε καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δύο συναντήσεις την Τρίτη».

Ποιος είναι ο στόχος των αγροτών για το τετ α τετ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Στόχος των αγροτών είναι στη συνάντηση που θα γίνει να εξαντληθεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο, κυρίως στο κόστος του ρεύματος και του πετρελαίου. Οι προσδοκίες παραμένουν χαμηλές, καθώς προκύπτει ότι δύσκολα θα υπάρξουν νέες παρεμβάσεις πέραν όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί. Ειδικά στο ενεργειακό κόστος, κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης.

Στο τραπέζι του τετ α τετ θα τεθεί επίσης και η συμφωνία Mercosur που σύναψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η ανησυχία είναι ιδιαιτέρως μεγάλη στη Βόρεια Ελλάδα και στην πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο ριζοπαραγωγικό κέντρο της χώρας, καθώς οι εισαγωγές προϊόντων, κυρίως ρυζιού και σιτηρών, εκτιμάται ότι θα πιέσουν περαιτέρω τις τιμές. Παρότι η συμφωνία έχει ήδη εγκριθεί, οι αγρότες ζητούν πολιτικές παρεμβάσεις για την προστασία της παραγωγής και του εισοδήματός τους.

Επίσης, επί τάπητος θα τεθούν διαρθρωτικά ζητήματα, με βασικότερο το πρόβλημα της διασύνδεσης Ε9 και Κτηματολογίου, που οδηγεί πολλούς αγρότες εκτός επιδοτήσεων, ειδικά όσους καλλιεργούν μισθωμένα αγροτεμάχια με εκκρεμότητες ιδιοκτησίας.

Τα τρακτέρ παραμένουν στις εθνικές οδούς χωρίς να διακόπτουν την κυκλοφορία

Προς το παρόν, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, τα τρακτέρ βρίσκονται στις εθνικές οδούς χωρίς να διακόπτουν την κυκλοφορία, ενώ κανονικά λειτουργούν και τα τελωνεία σε Εύζωνες, Προμαχώνα και Νίκη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο στην Αθήνα, ενδεχόμενο που μετατίθεται για μεταγενέστερο χρόνο, εφόσον κριθεί αναγκαίο.