Με απρόοπτα σημαδεύτηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των ομογενειακών ενώσεων της Κωνσταντινούπολης, παρουσία του οικουμενικού πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλης Κωστίδης, η εκδήλωση συνοδεύτηκε από τρία δυσάρεστα περιστατικά.

Αρχικά, με την έναρξη της τελετής σημειώθηκε διακοπή ρεύματος. Στη συνέχεια, κατά την κοπή της πίτας, το μαχαίρι που δόθηκε στον πατριάρχη έσπασε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί αντικατάσταση. Ωστόσο, και το δεύτερο μαχαίρι παρουσίασε πρόβλημα, καθώς λύγισε.

«Κακός οιωνός», σχολίασε χαρακτηριστικά ο πατριάρχης Βαρθολομαίος, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της κοπής.