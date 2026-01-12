Η κίνηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής από το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου είναι στο «κόκκινο», με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα σε κεντρικούς δρόμους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λεωφόρος Κηφισού, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, κυρίως από το Αιγάλεω έως τη Λυκόβρυση.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου, καθώς και στο σημείο συνάντησής της με την Αττική Οδό. Προβλήματα εντοπίζονται επίσης σε δρόμους του κέντρου, όπως η Μεσογείων και η Αλεξάνδρας, αλλά και σε άλλες κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης.

