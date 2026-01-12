Μια τολμηρή αλεπού στο Καζακστάν επιχείρησε να κλέψει ένα έλκηθρο γεμάτο ψάρια από ψαράδες, σέρνοντάς το πάνω στον πάγο. Μάλιστα, το αποφασισμένο ζώο αρνήθηκε να αφήσει το έλκηθρο ακόμα και όταν ένας από τους ψαράδες την πλησίασε και το τραβάει με την κάμερά του.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, όπου φαίνεται η προσπάθεια του χαριτωμένου ζώου.

Η ανάρτηση έχει γίνει ήδη viral, με τους χρήστες να αποθεώνουν το «θράσος» της αλεπούς. Παρά την παρουσία των ψαράδων, το πεισματάρικο ζώο δεν δείχνει να φοβάται καθόλου, επιμένοντας μέχρι την τελευταία στιγμή να κάνει δικά του τα ψάρια.

🦊 “That fox has some nerve, damn it!” Fishermen in Kazakhstan barely saved their catch from the ginger troublemaker



The fox tried to steal a sled loaded with fish right in front of the men and refused to give up until the very end. pic.twitter.com/TlTT2zDuI5 — NEXTA (@nexta_tv) January 11, 2026

«Υιοθετήστε την αλεπού» έγραψε ένας χρήστης.

«Ελπίζω να της έδωσαν ένα ψάρι» σχολίασε ένας άλλος.

«Τουλάχιστον πληρώστε τον φόρο ψαριού… να πάρει!» δήλωσε χαρακτηριστικά ένας τρίτος.