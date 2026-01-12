Άνοιξαν οι εγγραφές για τον 14ο Ημιμαραθώνιο Αθήνας, με τη διοργάνωση να δίνει και φέτος ραντεβού στο κέντρο της πρωτεύουσας την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026. Στο αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται ο κλασικός Ημιμαραθώνιος, ο αγώνας δρόμου 5χλμ ΟΠΑΠ, το Family Run Τράπεζα Πειραιώς και ο αγώνας Special Olympics Hellas και ΑμεΑ COSMOTE TELEKOM.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει τους εξής αγώνες:

Ημιμαραθώνιος Δρόμος με ώρα εκκίνησης 8:15

Αγώνας Δρόμου 5χλμ. ΟΠΑΠ με ώρα εκκίνησης 12:15

Family Run Τράπεζα Πειραιώς με ώρα εκκίνησης 14:45

Special Olympics Hellas και ΑμεΑ Cosmote Telekom με ώρα εκκίνησης 12:00

Παράλληλα θα διεξαχθεί και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ημιμαραθωνίου Δρόμου 2026.

Έναρξη εγγραφών, προθεσμίες και όρια συμμετοχών

Οι εγγραφές άνοιξαν σήμερα και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.

Η περίοδος εγγραφών για όλους τους αγώνες ολοκληρώνεται το αργότερο στις 8 Φεβρουαρίου 2026, εκτός αν συμπληρωθούν νωρίτερα τα όρια συμμετοχής, οπότε ο αντίστοιχος αγώνας κλείνει άμεσα.

Για τις διαθέσιμες θέσεις, στην ενότητα των ατομικών εγγραφών αναφέρονται ως ανώτατα όρια: 12.000 δρομείς για τον Ημιμαραθώνιο και 15.000 δρομείς για τον αγώνα 5χλμ ΟΠΑΠ.

Αφετηρίες, τερματισμοί και μια πρώτη εικόνα της διαδρομής

Για τον Ημιμαραθώνιο, η εκκίνηση και ο τερματισμός τοποθετούνται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στο ύψος του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, δηλαδή στην «καρδιά» του Συντάγματος. Στην επίσημη περιγραφή της διαδρομής καταγράφεται πέρασμα από κεντρικούς άξονες και χαρακτηριστικά σημεία της πόλης, όπως Πανεπιστημίου, Σταδίου, Βασιλίσσης Σοφίας, Μεσογείων, Πατησίων και επιστροφή προς Σύνταγμα για τον τερματισμό.

Για τον αγώνα 5χλμ, ως αφετηρία αναφέρεται η οδός Φιλελλήνων (στο ύψος της Ερμού), με τερματισμό επίσης στη Βασιλίσσης Αμαλίας, στο ύψος του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Πώς κάνετε εγγραφή

Η διαδικασία συμμετοχής γίνεται μέσω της επίσημης πλατφόρμας της διοργάνωσης, όπου υπάρχουν επιλογές για ατομικές εγγραφές, καθώς και ξεχωριστές ενότητες για Family Run και για τον αγώνα Special Olympics Hellas και ΑμεΑ COSMOTE TELEKOM.

Πριν από την υποβολή της αίτησης, η διοργάνωση παραπέμπει στους γενικούς όρους συμμετοχής και στην πολιτική ακυρώσεων, ώστε κάθε δρομέας να γνωρίζει τι ισχύει σε περίπτωση αλλαγών.

Τι να προσέξετε για να μη χάσετε θέση

Με δεδομένα τα ανώτατα όρια συμμετοχής και το ότι οι εγγραφές μπορούν να κλείσουν νωρίτερα αν καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις, όσοι θέλουν να τρέξουν (ή να συμμετάσχουν οικογενειακά) καλό είναι να κινηθούν έγκαιρα.

Για όλες τις λεπτομέρειες ανά αγώνα (πρόγραμμα, αφετηρία, οδηγίες συμμετοχής) η πιο ασφαλής αναφορά είναι η επίσημη σελίδα.