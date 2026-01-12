Η Διεύθυνση Αστυνομίας ανακοίνωσε ότι όλα τα οχήματα που κινούνται στα οδικά δίκτυα των περιφερειακών ενοτήτων Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Χαλκιδικής θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα αντίστοιχα μέσα, εφόσον δεν διαθέτουν ειδικά ελαστικά για χρήση σε χιονόπτωση.

Ως ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) ορίζονται αυτά που φέρουν την ειδική σήμανση «αλπικού» συμβόλου, σύμφωνα με το Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ), καθώς και τη χαρακτηριστική ένδειξη M+S.

Το μέτρο εφαρμόζεται σε όλα τα οχήματα που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο των έξι αυτών περιφερειακών ενοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οδηγών υπό τις επικρατούσες χειμερινές καιρικές συνθήκες.