Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 12/1 μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική και συγκεκριμένα σε καταυλισμούς Ρομά στη Νέα Ζωή και στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου.

Είχαν προηγηθεί νύχτες επεισοδίων, όταν ομάδα δεκάδων ατόμων έβαλε φωτιά σε αντικείμενα και έκλεισε τμήμα της λεωφόρου ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα πραγματοποίησε επίθεση με πέτρες σε αστικό λεωφορείο και σε όχημα εταιρείας security.

Επιτόπου κλήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες δέχτηκαν και αυτές επίθεση με πέτρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι ένας αστυνομικός και να μεταφερθεί στο 401 ΓΣΝΑ.

(Εξωτερική φωτογραφία αρχείου)