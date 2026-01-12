Οι αγώνες Γιουβέντους – Κρεμονέζε και Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (12/1).

Στη Serie A οι «μπιανκονέρι» υποδέχονται την ομάδα από την Κρεμόνα με στόχο τη νίκη που θα τους φέρει στο -4 από την κορυφή ενώ στο FA Cup οι «κόκκινοι» είναι το φαβορί για την πρόκριση κόντρα στη Μπάρνσλεϊ στο Άνφιλντ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ουγγαρία – Μαυροβούνιο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – Ακρίτας Χλώρακας Cyprus League

19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Κάλιαρι Serie A

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Νάπολι – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ Emirates FA Cup

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Γιουβέντους – Κρεμονέζε Serie A

22:00 Novasports Prime Σεβίλλη – Θέλτα La Liga

22:10 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παρί Σεν Ζερμέν – Παρί FC Κύπελλο Γαλλίας