Για τσουχτερό κρύο για τις επόμενες 48 ώρες κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Όπως γράφει, «σήμερα ξυπνήσαμε με πολύ ωραίες εικόνες με λευκά τοπία αλλά και με πολύ κρύο, το οποίο θα παραμείνει μέχρι και αύριο Τρίτη. Στη συνέχεια επιστρέφουμε στα 15άρια!».

Ακολουθεί χάρτης χιονοπτώσεων μέχρι σήμερα το βράδυ:

Σποράδες, Εύβοια, Πελοπόννησος και Κρήτη τα περισσότερα φαινόμενα.

Αττική: Λίγα χιόνια σε Πάρνηθα, Κιθαιρώνα και ίσως και Πεντέλη. Χιονόνερο ή νιφάδες από τα 400m και κάτω.

«Με έντονη παγωνιά αλλά και χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα ξεκινά η εβδομάδα μας, μέρα με τη μέρα όμως ο καιρός θα αρχίσει να μαλακώνει ως προς το κρύο χωρίς να αναμένεται πλέον κάτι το αξιόλογο μέχρι και το τέλος περίπου της εβδομάδας», αναφέρει, από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.