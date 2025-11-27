Η GPO πραγματοποίησε δημοσκόπηση για το Star, με τους πολίτες να απαντούν σε μια σειρά από ερωτήματα, όπως και για το εάν θα στήριζαν ένα νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,2%, δηλαδή διπλάσιο ποσοστό από το ΠΑΣΟΚ, που έρχεται δεύτερο και λαμβάνει 12,6%.

Αναλυτικά, τα ποσοστά κάθε κόμματος με βάση την πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 25,2%

ΠΑΣΟΚ: 12,6%

Ελληνική Λύση: 10,4%

ΚΚΕ: 8,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 5,8%

Φωνή Λογικής: 3%

ΣΥΡΙΖΑ: 4,1%

Νίκη: 2,3%

Κίνημα Δημοκρατίας: 2,2%

ΜέΡΑ 25: 1,9%

Νέα Αριστερά: 1,5%

Έπειτα, το 70,6% των ερωτηθέντων κρίνουν αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο της κυβέρνησης.

Το 67,2% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τις πολιτικές της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας.

Αντίθετα, το 56,6% κρίνει θετικά και μάλλον θετικά τις ενέργειες που γίνονται για την αναδιοργάνωση και τον εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει νέο κόμμα, το 11,8% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 10% αρκετά πιθανό. Λίγο πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 12% και καθόλου πιθανό το 65,1%.

Επίσης, στην ερώτηση για το σημαντικότερο πρόβλημα, οι πολίτες απάντησαν η ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 62,8%. Ακολουθούν: η διαφθορά 15,9%, η Υγεία 5,1%, το Μεταναστευτικό 3,7%, τα εθνικά θέματα 3,6%, η ανάπτυξη της οικονομίας 3,4%, η Παιδεία 2,1% και η ασφάλεια 1,9%.

Η δημοσκόπηση: