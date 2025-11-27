Με τον Καλάμπρια να πετυχαίνει με εκπληκτικό τρόπο το πρώτο του γκολ, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τη Στουρμ Γκρατς για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League και έκανε βήμα πρόκρισης.

Οι «πράσινοι» προσπάθησαν με τους Τζούριτσιτς και Ζαρουρί από τα άκρα να γίνουν απειλητικοί στο ξεκίνημα του αγώνα, μετά το πρώτο 15λεπτο να περνάει χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ είχε τον έλεγχο αλλά δεν είχε καλό ρυθμό. Αμέσως μετά, όμως, κατάφερε να φτάσει στο γκολ.

Στο 18′ ο Ζαρουρί έβγαλε υπέροχη σέντρα με εξωτερικό φάλτσο και ο Σφιντέρκι με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Ήταν ένα γκολ που ανέβασε ψυχολογικά το «τριφύλλι», το οποίο πλησίασε και σε δεύτερο στο 22′ αλλά ο Τετέ άργησε και δεν τελείωσε τη φάση, με συνέπεια η ευκαιρία να χαθεί.

Όπως και να έχει, οι γηπεδούχοι ήλεγχαν την κατάσταση και δεν ένιωθαν την παραμικρή απειλή από τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι όμως ισοφάρισαν από το πουθενά… Στο 34′ ο Κιτεϊσβίλι είχε όσο χώρο και χρόνο ήθελε για να «ζυγίσει» το σουτ και τελικά έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι» του Ντραγκόφσκι για το 1-1.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός είχε ευκαιρία για το 2-1 με κεφαλιά του Σφιντέρσκι αλλά ο Κρίστενσεν απέκρουσε εντυπωσιακά και το παιχνίδι συνεχίστηκε με την ομάδα του Μπενίτεθ να μην έχει καλό ρυθμό και να δυσκολεύεται να κυκλοφορήσει τη μπάλα.

Ο Ισπανός τεχνικός έριξε στο ματς τον Τσιριβέγια και τον Πάντοβιτς στο 65′ ψάχνοντας τη λύση, την οποία τελικά έδωσε ο Καλάμπρια. Στο 73′ ο Ιταλός δεξιός μπακ έκανε απίθανη ενέργεια περνώντας τη μπάλα πάνω από τον προσωπικό του αντίπαλο και με το εξωτερικό έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Από εκεί και πέρα, το μόνο που είχαν να κάνουν οι «πράσινοι» ήταν να μείνουν σοβαροί μέχρι το τέλος του παιχνιδιού για να πάρουν τη νίκη και ακριβώς αυτό έκαναν, ανεβαίνοντας κι άλλο στη βαθμολογία του Europa League.

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Τουμπά, Πάλμερ, Ίνγκασον, Ζαρουρί, Καλάμπρια (80′ Kώτσιρας), Μπακασέτας (85′ Μλαντένοβιτς), Τσέριν, Τετέ (65′ Τσιριβέγια), Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι (65′ Πάντοβιτς).

Στουρμ Γκρατς: Κρίστενσεν, Κάριτς, Μίτσελ (46′ Μάλιτς), Γκέιχοφερ, Αϊβού, Στάνκοβιτς, Τσουκουάνι, Ρόζγκα (61′ Καγιόμπο), Γιάτα (78′ Γρκγιτς), Κιτεϊσβίλι (74′ Χοντλ), Μαλόουν (61′ Χόρβατ).