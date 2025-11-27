Το μουσείο του Λούβρου ανακοίνωσε την Πέμπτη 27/11 ότι θα αυξήσει τις τιμές των εισιτηρίων για τους περισσότερους επισκέπτες εκτός ΕΕ, κάτι που σημαίνει ότι Αμερικανοί, Βρετανοί, Κινέζοι και άλλοι τουρίστες θα πρέπει να πληρώνουν 37 δολάρια για την είσοδο.

Το μουσείο δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι η αύξηση κατά 45% έχει σκοπό να ενισχύσει τα ετήσια έσοδα έως και κατά 23 εκατομμύρια δολάρια, ώστε να χρηματοδοτηθούν δομικές βελτιώσεις στο πιο πολυσύχναστο καλλιτεχνικό μουσείο του κόσμου, το οποίο εξακολουθεί να επηρεάζεται από τη ληστεία ανεκτίμητων θησαυρών μέρα μεσημέρι τον περασμένο μήνα.

Από το 2026, οι επισκέπτες από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας θα πρέπει να πληρώνουν 32 ευρώ – 10 ευρώ περισσότερα – από τις 14 Ιανουαρίου, όπως ανέφεραν το μουσείο και τα συνδικάτα των εργαζομένων μετά την έγκριση του μέτρου σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Έκθεση του 2024 που δημοσιεύθηκε από το Λούβρο έδειξε ότι το μουσείο δέχθηκε 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες εκείνη τη χρονιά, από τους οποίους το 69% ήταν ξένοι. Οι Αμερικανοί ήταν οι πιο πολυάριθμοι, με τους Κινέζους να ακολουθούν στην τρίτη θέση. Το μουσείο ανέφερε στο AFP ότι η αύξηση των τιμών στοχεύει στην ενίσχυση των εσόδων κατά έως και 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για την αντιμετώπιση «δομικών προβλημάτων».

Στις 19 Οκτωβρίου, μια τετραμελής συμμορία εισέβαλε στο Λούβρο, αφαιρώντας μέσα σε μόλις επτά λεπτά κοσμήματα αξίας περίπου 102 εκατομμυρίων δολαρίων προτού διαφύγει με μηχανάκια. Επίσημη έρευνα έδειξε ότι υπήρξαν ελλείψεις στον εξοπλισμό ασφαλείας, ενώ η διεύθυνση του μουσείου έχει προειδοποιήσει για την κατάσταση των εγκαταστάσεων.

Τα συνδικάτα εργαζομένων άσκησαν κριτική στην απόφαση να εγκαταλειφθεί η ενιαία τιμή εισόδου για όλες τις εθνικότητες, με το συνδικάτο CFDT να προειδοποιεί ότι θα θεωρηθεί «διάκριση».