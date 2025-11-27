Ένας πατέρας από τη Γιούτα κατηγορείται ότι βασάνισε τα τρία μικρά παιδιά του, παίρνοντάς τα σε μια απαιτητική πεζοπορία πριν εξαφανιστεί, ενώ βίντεο από κινητό κατέγραψε την κόρη του να ρωτά αν θα «πεθάνουν από το κρύο». Ο Μάικα Σμιθ συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για κακοποίηση και βασανισμό παιδιών, καθώς πήρε τα 2, 4 και 8 ετών παιδιά του σε μια σκληρή πεζοπορία στο φαράγγι Big Cottonwood στις 11 Οκτωβρίου.

«Αυτό που φαινόταν σαν μια αθώα πεζοπορία με τα τρία παιδιά του, μετατράπηκε γρήγορα σε εφιάλτη όταν ο κατηγορούμενος επέλεξε να ανέβει σε ένα βουνό εις βάρος της ασφάλειας των παιδιών», αναφέρεται στη δικογραφία. Ο 31χρονος πατέρας είπε στα παιδιά του ότι θα ακολουθούσαν το μονοπάτι Broads Fork, με την κόρη του να ακούει ότι η πεζοπορία ήταν είτε 9 μίλια είτε 9 ώρες, χωρίς να θυμάται ακριβώς, σύμφωνα με τη δικογραφία που απέκτησε το Fox13. «Δεν είναι εύκολη πεζοπορία που θα πήγαινες με παιδί», δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Salt Lake, Σιμ Γκιλ. Το μονοπάτι είναι μια «δύσκολη» διαδρομή πέντε μιλίων με αλλαγή υψομέτρου 640 μέτρων και αξιολογείται ως απαιτητικό, σύμφωνα με οδηγούς. Η οικογένεια και φίλοι δήλωσαν τον πατέρα και τα παιδιά αγνοούμενους μετά την αποτυχία τους να επιστρέψουν.

Οι διασώστες βρήκαν την οικογένεια περίπου 183 μέτρα από την κορυφή, όπου είχαν καταφύγει, καθώς ο νεότερος γιος φέρεται να έπεσε και να χτύπησε στο κεφάλι. Το πρόχειρο καταφύγιο περιλάμβανε έναν βράχο και μερικά κλαδιά για να μπλοκάρουν τον άνεμο. Οι διασώστες βρήκαν τον 4χρονο γιο του Σμιθ ξαπλωμένο πάνω από τον 2χρονο, χωρίς τις αισθήσεις του και να μην φαίνεται να αναπνέει. Ο πατέρας αποκάλυψε ότι έκανε Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (CPR) στα δύο μικρότερα παιδιά αφού είχαν χάσει τις αισθήσεις τους και δεν ανέπνεαν. Τα δύο νεότερα παιδιά δεν φορούσαν πολλά ρούχα, σύμφωνα με τη δικογραφία. Σε μια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Σμιθ δίδαξε στην κόρη του πώς να κάνει CPR πριν κατέβει μόνος από το βουνό, σύμφωνα με το Fox 13.

Οι πρώτοι ανταποκριτές κατέβασαν την οικογένεια των τεσσάρων από το βουνό και πραγματοποίησαν 25 λεπτά CPR στον 4χρονο. Όταν η ομάδα βρισκόταν δύο μίλια από την κορυφή, η κόρη του Σμιθ άρχισε να τον προειδοποιεί να γυρίσουν πίσω, αλλά ο πατέρας της το απέκλεισε, λέγοντας ότι θα χάσουν μια εμπειρία ζωής. «Αυτή είναι μια εμπειρία που συμβαίνει μια φορά στη ζωή», θυμάται η μικρή να λέει ο πατέρας της πριν την εμποδίσει να κατέβει. «Δεν θα περάσετε», φέρεται να είπε.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο Σμιθ είχε στείλει μηνύματα στη γυναίκα του, η οποία ρώτησε αν τα παιδιά ήταν ασφαλή. «Ναι, [ο 4χρονος] είναι εξαντλημένος», είπε ο Σμιθ περίπου στις 17:18. «Είμαστε σχεδόν στην κορυφή, αλλά όλοι αρχίζουν να κουράζονται και αρχίζει να βρέχει. Κουράζομαι να κουβαλάω τον [2χρονο]. Είναι δύσκολο με τρία παιδιά και χωρίς δεύτερο γονέα», έγραψε στη συνέχεια.

Ο Σμιθ κατέγραψε επίσης βίντεο από το βουνό, όπου φαίνεται η κόρη του καθώς πλησιάζουν σύννεφα καταιγίδας. «Θα πεθάνουμε από το κρύο, μπαμπά;» ρώτησε η μικρή. Ο Σμιθ και τα τρία παιδιά του νοσηλεύτηκαν μετά τη διάσωση. Ο πατέρας βρέθηκε σε ήπια κατάσταση, ενώ η κόρη του ήταν σταθερή. Τα δύο νεότερα παιδιά βρίσκονταν σε κρίσιμη κατάσταση. Ο 4χρονος παραμένει στο νοσοκομείο μετά από εγκεφαλικό, απαιτώντας χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση μέρους του κρανίου.

H σύλληψη και το ποινικό παρελθόν

Ο Σμιθ συνελήφθη και βρίσκεται στις φυλακές της κομητείας Salt Lake στις 25 Νοεμβρίου όπου κρατείται σύμφωνα με την nypost. Ο Σμιθ είχε ποινικό παρελθόν, καθώς ενός μήνα πριν από το περιστατικό της πεζοπορίας, βρέθηκε με δύο όπλα και ένα τσεκούρι, προσπαθώντας να βρει ένα βουνό αφού εξέφρασε αυτοκτονικές προθέσεις. Είπε στους αστυνομικούς ότι περνούσε «μια πολύ δύσκολη περίοδο» και ήθελε «να ανέβει στην κορυφή του βουνού». Ο Σμιθ δήλωσε ότι δεν θα βλάψει τον εαυτό του παρά τα όπλα που είχε στο αυτοκίνητό του.

Στις 10 Νοεμβρίου, ένα μήνα μετά τη διάσωση, ο Σμιθ κατηγορήθηκε για εισβολή στο Νοσοκομείο Παιδιών Primary, προσπαθώντας να παρέμβει στη φροντίδα του 4χρονου γιου του και να παρεμβάλει εξοπλισμό, σύμφωνα με το Fox 13. Αργότερα συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία. «Η συμπεριφορά του κατηγορουμένου βρίσκεται εκτός ελέγχου και δεν αποτελεί μόνο κίνδυνο για τον εαυτό του, αλλά και για τους υπόλοιπους», αναφέρεται στη δικογραφία.