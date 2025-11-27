Ο Παναθηναϊκός που νίκησε με 2-1 τη Στουρμ Γκρατς ανέβηκε στη 14η θέση της βαθμολογίας στο Europa League μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής ενώ ο ΠΑΟΚ που έμεινε στο 1-1 με τη Μπραν είναι στη 17η.

Οι «πράσινοι» έδωσαν συνέχεια στην εκτός έδρας νίκη που είχαν πετύχει επί της Μάλμε, συνεχίζουν να τονώνουν την ψυχολογία τους με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο και στις τρεις αγωνιστικές που απομένουν θα αντιμετωπίσουν τις Βικτόρια Πλζεν (εντός), Φερεντσβάρος (εκτός) και Ρόμα (εντός).

Όσο για τους «ασπρόμαυρους», έχασαν την ευκαιρία να πάρουν τρίτη συνεχόμενη νίκη και έχουν πλέον μπροστά τους τα παιχνίδια με Λουντογκόρετς (εκτός), Μπέτις (εντός) και Λιόν (εκτός).

Η βαθμολογία (5 αγωνιστικές)